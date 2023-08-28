Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi lúc 2h sáng kèm dòng nhắn: 'Ai nhặt được bé thì nuôi bé nên người giúp con'

Đời sống 28/08/2023 06:10

Đại diện UBND xã Kim Tân (huyện Kim Sơn) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, vào chiều 27/8, ông Vũ Đình Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Tân (huyện Kim Sơn) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Ông Chung cũng cho biết, sự việc được người dân phát hiện lúc hơn 2h sáng ngày 28/7 trước cổng nhà ông Nguyễn Văn Trường (trú xóm 11). Thời điểm trên, gia đình ông Trường đang ngủ thì nghe tiếng khóc của trẻ em. Khi đi ra cổng thì phát hiện một cháu bé sơ sinh, giới tính nữ được quấn trong chăn, đặt trong giỏ nằm trên nền đất, bên cạnh là một tờ giấy ghi nội dung: “Vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn nên con không thể nuôi được bé. Vậy, con xin gửi ai nhặt được bé thì nuôi bé nên người giúp con. Con xin cúi đầu cảm tạ và đội ơn gia đình”.

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi lúc 2h sáng kèm dòng nhắn: 'Ai nhặt được bé thì nuôi bé nên người giúp con' - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi lúc 2h sáng - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình ông Trường đã đưa cháu bé vào nhà và cho bú sữa bình. Đến sáng cùng ngày, gia đình đã báo cáo lên chính quyền địa phương để phát đi thông báo, tìm người thân của cháu bé. “Hiện nay, gia đình ông Trường vẫn đang nuôi cháu để chờ người thân đến đón. Nếu quá thời gian quy định mà không có người đến nhận, chúng tôi sẽ để cho những người có nhu cầu nhận nuôi đứa trẻ”, ông Chung khẳng định.

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật và Xã hội, một trường hợp tương tự xảy ra vào khoảng 10h trưa ngày 26/8 tại khu vực cổng chùa Hồng Tân, xã Chiến Thắng (huyện An Lão), người dân đến chùa phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi ngay khu vực cổng chùa.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các đơn vị chức năng tiến hành lập biên bản, nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, cháu bé là bé trai mới sinh, nặng 1kg.

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi lúc 2h sáng kèm dòng nhắn: 'Ai nhặt được bé thì nuôi bé nên người giúp con' - Ảnh 2
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực cổng chùa ở Hải Phòng kèm theo một mảnh giấy của người mẹ - Ảnh: Báo Pháp luật và Xã hội

Thời điểm phát hiện, trên người cháu bé có kèm theo một mảnh giấy với dòng chữ: "Con sinh bé lúc 22h ngày 24/8/2023, sinh tại nhà. Bé sinh non 28 tuần. Xin ai nhận được cứu giúp con con, cả đời này con xin mang ơn..."

Cháu bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Đức (Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) để bác sĩ theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, UBND xã Chiến Thắng đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian 7 ngày, nếu bố mẹ bé trai bị bỏ rơi không đến nhận lại, địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định pháp luật.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa Nghệ An: Bất ngờ với lý do nhận lại cháu bé của gia đình

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Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Mộc Thông (đóng trên địa bàn xã) 1 ngày trước đã được gia đình đến xin nhận lại về chăm sóc.

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