Ôtô chở 9 người bị tàu hỏa hất văng: 4 người lớn và 5 trẻ em được đưa đến bệnh viện cấp cứu

Đời sống 28/08/2023 06:48

Ô tô chở 9 người vượt lối đi dân sinh qua đường sắt bị tàu hỏa chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng đâm trực diện.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 27/8, lãnh đạo huyện An Dương, TP Hải Phòng cho hay, vụ tai nạn giữa tàu hoả và ô tô khiến 2 người bị thương nặng, 7 người khác được đưa tới cơ sở y tế để kiểm tra sức khoẻ.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20h30. Ô tô chở theo 9 người đi từ QL5 rẽ vào đường ngang dẫn tới khu dân sinh Quán Ngà, xã Tân Tiến.

Ô tô đã bị tàu hoả Hải Phòng-Hà Nội đi tới đâm trực diện, hất văng ra xa. Hậu quả, ô tô hư hỏng nặng, phần đầu bị vỡ vụn.

Ôtô chở 9 người bị tàu hỏa hất văng: 4 người lớn và 5 trẻ em được đưa đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh 1
Ô tô chở 9 người vượt lối đi dân sinh qua đường sắt bị tàu hỏa đâm trực diện - Ảnh: VNExpress
Ôtô chở 9 người bị tàu hỏa hất văng: 4 người lớn và 5 trẻ em được đưa đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh 2
Chiếc xe ô tô bị hất ra và biến dạng - Ảnh: VietNamNet

Thêo thông tin từ VNExpress, người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa 4 người lớn và 5 trẻ em đến bệnh viện cấp cứu. "Có hai người lớn bị thương nặng", ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch xã Tân Tiến cho hay.

Vụ tai nạn khiến tàu khách phải dừng lại 30 phút.

Phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với Công an huyện An Dương điều tra vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ôtô thiếu quan sát khi băng qua đường sắt.

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