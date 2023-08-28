Lãnh đạo UBND xã Tân Tiến (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 7 chỗ và tàu hoả khiến 9 người trên xe bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào 20h30 ngày 27/8, tại khu vực chợ Quán Ngà (xã Tân Tiến), 1 chiếc xe ô tô loại 7 chỗ hiệu Mitsubishi Xpander di chuyển từ quốc lộ 5 khi băng qua đường sắt để rẽ vào đường ngang, do lái xe không quan sát đã bị tàu hòa hành trình tuyến Hà Nội – Hải Phòng đâm văng xuống vệ đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô chở 9 người, trong đó có 5 trẻ em, cú va chạm khiến 2 người trên xe bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, ngay lập tức lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an huyện An Dương đã kịp thời có mặt, triển khai cứu hộ, đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế điều trị và chăm sóc.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VTC News, danh tính 8 người này gồm: N.Đ.M (SN 1981, chồng chị H., thường trú quận Lê Chân, Hải Phòng), N.K.N.M (SN 2015), N.Đ.Đ.P (SN 2018), N.Đ.G.T (SN 2020), N.T.T (SN 1990, trú quận Ngô Quyền), Q.M.N (SN 1986, chồng chị T.), Q.N.H (SN 2014) và Q.N.A (SN 2017).

Vụ tai nạn khiến ô tô bị hư hỏng nặng, những người trên xe bị thương. Theo gia đình cung cấp, chị N.T.T và chị N.T.H bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện, những người còn lại bị thương nhẹ.

Lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngoài ra, lãnh đạo xã Tân Tiến cho biết thêm, thời điểm trên, xe ô tô băng qua đường sắt để rẽ vào đường ngang. Khu vực xảy ra vụ tai nạn không có rào chắn, không có người cảnh giới, cảnh báo, địa phương cũng nhiều lần có ý kiến và đề xuất liên quan vấn đề này. Đây là lần đầu tiên khu vực xảy ra tai nạn đường sắt.

Vụ việc đang được đội CSGT Công an huyện An Dương thụ lý giải quyết

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