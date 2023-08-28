UBND xã Công Đa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người khi đi qua cầu tràn bị nước lũ cuốn trôi.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 28/8, thông tin từ UBND xã Công Đa, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người khi đi qua cầu tràn bị nước lũ cuốn trôi.

Cụ thể, khoảng 0h30 ngày 28/8, em Lục Lê Phương Ng. (SN 2007), trú tại thôn Đội 5, xã Kim Quan (Yên Sơn) khi đi qua khu vực cầu tràn thuộc khu vực thôn Lương Cải, xã Công Đa bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm. Đến 7h sáng cùng ngày, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy cách khu vực gặp nạn 100m.

Theo trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 28/8 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa lớn và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm. Mưa lớn có khả năng gây sạt lở, lũ quét, lũ ống trên các sông suối nhỏ, gây sạt lở đất đá tại các sườn đồi, núi có độ dốc lớn. Người dân cần chủ động đề phòng, di chuyển khỏi nơi có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.



Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 23/8, anh Vừ Mí Vừ (19 tuổi, trú tại thôn Lũng Lầu xã Khâu Vai, H.Mèo Vạc) trong lúc đi làm đã bị trượt chân và rơi xuống khe suối đang có lũ lớn và bị lũ cuốn trôi khoảng 50 m.

Ngay sau đó, anh Vừ được người dân phát hiện và thông báo với chính quyền địa phương. Lúc này, đoàn công tác của H.Mèo Vạc và xã Khâu Vai đang kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại thôn Lũng Lầu nên kịp thời cứu được anh Vừ.

Theo một lãnh đạo UBND xã Khâu Vai, mưa lớn tại địa phương đã gây sạt lở nhiều đoạn đường nên sau khoảng 5 tiếng, lực lượng chức năng mới đưa được anh Vừ đến bệnh viện H.Mèo Vạc cấp cứu.

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