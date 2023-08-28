Một người ở Lào Cai mất tích nghi bị lũ cuốn trôi

Đời sống 28/08/2023 16:58

Người dân bản Nặm Cằm, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên phát hiện 1 chiếc xe máy mắc cạn ven suối.

Theo thông tin từ báo Lào Cai, vào khoảng 7h30 ngày 28/8, người dân bản Nặm Cằm, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên phát hiện 1 chiếc xe máy mắc cạn ven suối, qua kiểm tra xác minh được chủ chiếc xe máy là ông Lương Văn T., sinh năm 1975, trú tại xã Võ Lao, Văn Bàn.

Chiều 27/8, ông T. đến nhà ông Hoàng Văn Đ. tại bản Nặm Cằm chơi, sau khi rời nhà ông Đ. đến 22 giờ, người nhà vẫn chưa thấy ông trở về nên gọi điện thoại nhưng không liên lạc được.

Nhận được thông tin trình báo của người dân, UBND xã Nghĩa Đô đã huy động lực lượng và Nhân dân tìm kiếm dọc suối Nặm Cằm, Nậm Luông, tuy nhiên, đến chiều 28/8 vẫn chưa có kết quả. Theo nhận định của chính quyền địa phương, nhiều khả năng ông T. bị ngã xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi.

Một người ở Lào Cai mất tích nghi bị lũ cuốn trôi - Ảnh 1
Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng và người dân tìm kiếm nhưng chưa có kết quả - Ảnh: Báo Lao Cai

Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+, một trường hợp tương tự xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 28/8, cháu Lục Lê Phương Ng (sinh năm 2007, hộ khẩu trường trú tại thôn Đội 5, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn) bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn thuộc khu vực thôn Lương Cải, xã Công Đa, huyện Yên Sơn.

Thi thể của nạn nhân được người dân tìm thấy vào khoảng 7 giờ cùng ngày, cách khu vực gặp nạn hơn 100m. Gia đình đang làm thủ tục nhận thi thể để mai táng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, đêm 27 và sáng sớm 28/8, các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực phía Bắc phổ biến 10-30mm, khu vực phía Nam phổ biến 20-50mm. Khu vực huyện Yên Sơn có nơi mưa rất to như tại Đội Bình là 131mm, Nhữ Hán là 95mm.

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