Trên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải với xe khách.
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Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 17h chiều ngày 28/8, chiếc xe tải mang biển số tỉnh Đắk Lắk, lưu thông trên quốc lộ 14 (hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi Bình Dương).
Khi xe tải đi đến đoạn thuộc thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ va chạm với xe khách cùng mang biển số tỉnh Đắk Lắk. Cú tông mạnh khiến xe khách lật ngang bên vệ đường.
Theo thông tin từ báo Dân trí, một nhân chứng tại hiện trườngcho biết, có ít nhất 10 người trên xe khách bị thương. Vụ tai nạn khiến một số hành khách gào khóc trong hoảng sợ. Người dân đã cùng nhau giải cứu những người bị thương đưa đi cấp cứu.
Ghi nhận tại hiện trường, xe khách bị lật ngang, hư hỏng nặng. Xe tải xoay ngang, nằm chắn hết 1 làn đường. Thời điểm xảy ra tai nạn trên địa bàn có mưa lớn. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.
Hiện trường và nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an xử lý điều tra, làm rõ.