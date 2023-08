Khoảng 3h46 ngày 29/8, địa bàn phường Khắc Niệm đã xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng kinh doanh tạp hóa. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng gồm: Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh), Công an thành phố Bắc Ninh, Công an phường Khắc Niệm, lãnh đạo phường Khắc Niệm đã đến hiện trường chỉ đạo, tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, hiện trường gồm nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa lan nhanh ra toàn bộ ngôi nhà và hai nhà xung quanh. Đến 5 giờ 50 phút, đám cháy được dập tắt. Hậu quả, anh Nguyễn Đăng K và cháu Nguyễn Thị H tử vong. Chị Nguyễn Thị L và cháu Nguyễn Đăng P bị thương. Lực lượng chức năng chưa xác định được thiệt hại về tài sản.