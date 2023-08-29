Cháy cửa hàng tạp hóa ở Bắc Ninh, cha và con gái tử vong thương tâm

Đời sống 29/08/2023 10:58

Vào khoảng 3h46 ngày 29/8, địa bàn phường Khắc Niệm (Bắc Ninh) đã xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng kinh doanh tạp hóa.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào rạng sáng 29/8, hỏa hoạn đã xảy ra tại số nhà 37 (khu phố Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), hai người tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Đăng K (sinh năm 1990) và con gái là Nguyễn Thị H (sinh năm 2011). Vợ anh K là chị Nguyễn Thị L (sinh năm 1991) và con trai Nguyễn Đăng P (sinh năm 2013) bị thương.

Khoảng 3h46 ngày 29/8, địa bàn phường Khắc Niệm đã xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng kinh doanh tạp hóa. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng gồm: Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh), Công an thành phố Bắc Ninh, Công an phường Khắc Niệm, lãnh đạo phường Khắc Niệm đã đến hiện trường chỉ đạo, tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, hiện trường gồm nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa lan nhanh ra toàn bộ ngôi nhà và hai nhà xung quanh. Đến 5 giờ 50 phút, đám cháy được dập tắt. Hậu quả, anh Nguyễn Đăng K và cháu Nguyễn Thị H tử vong. Chị Nguyễn Thị L và cháu Nguyễn Đăng P bị thương. Lực lượng chức năng chưa xác định được thiệt hại về tài sản.

Đến động viên gia đình, khắc phục hậu quả sau đám cháy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết, thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND phường đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào ngày 29/8, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TP HCM) cho biết vừa xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng ở quận 5.

Vào khoảng 7h cùng ngày, lửa bùng lên dữ dội tại một nhà dân kết hợp cho thuê trên đường Mạc Thiên Tích (phường 11, quận 5).

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Đám cháy bùng lên từ tầng một căn nhà - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Nhận tin báo, PC07 điều động đội Cảnh sát PCCC quận 5 gồm 3 xe chữa cháy và 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Hỏa hoạn thiệu rụi khoảng 9/39 m2 diện tích căn nhà. Lực lượng chức năng sau đó tìm thấy 2 nạn nhân, họ đã tử vong nhưng chưa xác định được danh tính.

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Liên quan đến việc hàng chục người dân ở bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, BSCKII Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Điện Biên đã tới kiểm tra và chỉ đạo công tác điều tra, xác minh vụ việc.

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