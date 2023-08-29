Một số người chứng kiến và thoát khỏi đám cháy vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin có hai người mắc kẹt bên trong tử vong. Theo đó, bà Nguyễn Thị Phép (70 tuổi) có nhà sát vách hiện trường vụ cháy cho biết, thời điểm xảy ra cháy, bà đang bán thuốc lá ở đầu hẻm số 9 Mạc Thiên Tích, cách hiện trường 15m.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 7h ngày 29/8, cơ quan chức năng nhận được thông tin về vụ cháy nhà trọ trên đường Mạc Thiên Tích (phường 11, quận 5) do bà Phạm Thị Hoa (47 tuổi, ngụ quận 10) làm chủ.

Một số người khác ở địa phương cũng huy động bình chữa cháy dập lửa. Tuy nhiên, họ chỉ đứng ở dưới đất phun lên trên tầng trệt. Do ở khoảng cách xa, việc khống chế hỏa hoạn tại chỗ không hiệu quả.

Khoảng 6h50, bà Phép bất ngờ thấy khói đen tỏa ra mù mịt tại khu vực tầng lầu khu nhà ở kết hợp cho thuê. Lúc này, một số người đang thuê ở các phòng phát hiện cháy liền la hét thất thanh, tháo chạy theo cầu thang bộ thoát ra ngoài. Chỉ và phút sau, lửa bùng lên đỏ rực cả tầng lầu. Một nam thanh niên ở sát căn phòng xảy ra cháy hết đường thoát, vội leo ra ban công nhảy xuống đất bị thương ở chân. Ông ta được một số người đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 10 phút sau, xe Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 5 đã đến hiện trường dập lửa. Sau 20 phút, hỏa hoạn được khống chế. Cảnh sát phát hiện 2 người mắc kẹt trong căn phòng có cửa số hướng ra đường Mạc Thiên Tích tử vong.

"Lúc đó tôi nghe có tiếng người la hét nhưng không rõ có phải của hai nạn nhân mắc kẹt tử vong kêu cứu hay không. Lửa lớn lắm, mọi người phải đứng cách xa vì sợ nổ. Mọi người bảo tôi vào nhà cúp điện nhưng đâu dám", bà Phép nói.

Theo bà Phép, căn nhà xảy ra hỏa hoạn được người chủ tổ chức cho thuê khoảng 5 năm nay. Khách thuê chủ yếu đi khám bệnh, ra vào liên tục.

Bà Phép kể lúc hỏa hoạn bùng lên - Ảnh: Báo Dân trí

Một người đàn ông tên Hùng (55 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết, đến thuê phòng tại căn nhà trên một ngày trước để sáng nay đến Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM khám bệnh. Khi chuẩn bị ra khỏi phòng đi khám bệnh thì ông phát hiện lửa bùng lên tại một căn phòng ở tầng lầu. Ông vội tháo chạy ra ngoài không kịp mang theo áo quần.

Theo người đàn ông, nơi xảy ra cháy có khoảng 15 phòng trọ. Mọi người thuê đa phần là ở các tỉnh đến đây ở ngắn hạn để vào các bệnh viện tại khu vực khám bệnh.

Phòng trọ rộng khoảng 8m2, có một cái giường và nhà vệ sinh. Cục nóng máy lạnh lắp san sát ngoài ban công nên dây điện khu vực lầu cũng chằng chịt.

Khi lửa bùng lên dữ dội, một tiếng nổ lớn cũng phát ra khiến mọi người tránh xa hiện trường, chờ cứu hỏa đến.

Bà Hoa (chủ căn nhà) cho biết, bà cho người khác thuê lại căn nhà để kinh doanh phòng trọ. Thời điểm xảy ra cháy, bà đang ở quận 10. Nghe tin hỏa hoạn, bà liền chạy đến hiện trường nhưng không vào được vì công an phong tỏa. "Người khác thuê nhà tôi mà mở 15 phòng trọ cho thuê. Tôi muốn xỉu khi biết nhà của mình xảy ra cháy và có 2 người chết" bà Hoa nói.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an quận 5 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân kết hợp cho thuê phòng làm 2 cô gái tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.T.N.M (16 tuổi) và N.H.M (19 tuổi). Bước đầu, nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt khói.