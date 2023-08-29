Công an quận 5 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ cháy nhà trên đường Mạc Thiên Tích, phường 11 khiến hai người tử vong.
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Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào trưa ngày 29/8, Công an quận 5 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân kết hợp cho thuê phòng làm 2 cô gái tử vong.
Danh tính nạn nhân được xác định là N.T.N.M (16 tuổi) và N.H.M (19 tuổi). Bước đầu, nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt khói.
Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 7h cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được thông tin về vụ cháy nhà trọ trên đường Mạc Thiên Tích (phường 11, quận 5) do bà Phạm Thị Hoa (47 tuổi, ngụ quận 10) làm chủ.
Thời điểm này người dân phát hiện đám cháy đã huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng đám cháy quá lớn không thể khống chế. Sợ đám cháy lan sang nhà mình, nhiều nhà dân đã di dời tài sản ra ngoài để tránh bị cháy lan. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 5 đã điều động 3 xe chữa cháy và 14 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa.
Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt dập lửa, tiếp cận khống chế không để cháy lan. Sau khi đám cháy được dập tắt, công an phát hiện 2 thi thể là nữ giới trong nhà vệ sinh. Theo chủ nhà, khu trọ có khoảng 15 phòng cho thuê.
Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.