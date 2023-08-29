Kết luận điều tra vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt ở Lâm Đồng

Đời sống 29/08/2023 16:53

Vào ngày 29/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đã hoàn tất điều tra vụ xâm phạm thi thể cháu bé 3 tuổi.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 29/8, tại hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 9/2023, thượng tá Hoàng Công Quảng, Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đã hoàn tất điều tra vụ xâm phạm thi thể cháu bé 3 tuổi.

 

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (ngụ Thừa Thiên-Huế) biết gia đình ông Lê Minh Quang (46 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) nhận nuôi và chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển, tự kỷ tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Vào tháng 3/2022, ông Nghĩa đưa con trai là N.L.M.Q (3 tuổi, bị bệnh chậm phát triển) đến TP Bảo Lộc nhờ ông Quang chữa giúp.

Ông Quang đưa cháu bé đến căn nhà mà ông đã thuê trên đường Phan Chu Trinh (TP Bảo Lộc) để chữa bệnh. Bà Cao Thị Thu Bích (40 tuổi, quê thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ) là người giúp việc cho ông Quang, cũng sống tại căn nhà này.

Kết luận điều tra vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Bà Cao Thị Thu Bích và ông Lê Minh Quang - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, quá trình điều trị bệnh chậm phát triển, thấy N.L.M.Q bị ho, sốt, ông Quang tiến hành xét nghiệm nhanh và phát hiện cháu mắc COVID-19. Đêm 24/3/2022, ông Quang cho Q. uống thuốc hạ sốt rồi đưa đi ngủ. Đến rạng sáng hôm sau, Q. có biểu hiện khó thở, nên ông này xoa lưng, hô hấp nhân tạo cho bé.

Bà Bích lái xe chở ông Quang và cháu Q. đến bệnh viện, nhưng cháu tử vong trên đường đi. Hai đối tượng đưa cháu Q. trở về căn nhà trên đường Phan Chu Trinh, sau đó, quyết định chở thi thể bé trai đến TP Huế để bàn giao cho gia đình ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Tuy nhiên, trên đường đi, ông Quang lo thi thể để lâu sẽ phân hủy, bốc mùi và sợ bị phát hiện nên nảy ra ý định thiêu xác bé trai rồi đưa tro cốt cho gia đình.

Kết luận điều tra vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt ở Lâm Đồng - Ảnh 2
Công an đưa tro cốt bé trai đi giám định - Ảnh: VietNamNet

Chiều 25/3/2022, hai đối tượng lái xe đưa thi thể bé trai vào vườn của ông Quang ở xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), châm lửa thiêu. Vài giờ sau, họ dùng xô đựng tro cốt cháu bé đưa về TP Huế.

Ngày 27/3/2022, tại TP Huế, ông Quang và bà Bích đi mua cái hũ đựng, đổ phần tro cốt vào rồi hẹn gặp gia đình cháu bé ở quán cà phê để trao hũ tro.

Trước tình cảnh đau xót đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã gửi đơn tới Công an TP Huế tố giác ông Quang, đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của con mình. Công an TP Huế đã chuyển lá đơn này cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra theo thẩm quyền.

Vào ngày 19/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích về tội Xâm phạm thi thể.

Đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã kết thúc điều tra, ban hành kết luận và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố ông Quang và bà Bích về tội danh trên.

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Sáng ngày 29/8, thi thể của 2 chị em H.N.T.M (sinh năm 2011) và em gái là H.T.T.N (sinh năm 2015) được tìm thấy ở hồ nước gần nhà.

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