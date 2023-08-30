Bà N.T.M. (chủ căn nhà bị cháy) kể lại, khoảng 8h35, khi đang ở tầng 3 thì bà phát hiện mùi khét trong nhà. Bà M. liền mở cửa, thấy khói đen xông lên từ tầng 1, nữ chủ nhà liền chạy ra ban công hô hoán, nhờ những người bên dưới dập cầu dao điện bên ngoài.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào sáng 29/8, tại ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ban đầu, bà M. định đặt cháu bé vào chiếc giỏ thường dùng đi chợ, nhưng sợ không chắc chắn, nên chuyển sang dùng chiếc xô màu đỏ bên cạnh. Bà cột dây vào quai rồi thả xô từ tầng 3 xuống. Vừa thả, bà vừa hét: "Các ông, các bà cứu cháu bé bên trong xô với".

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người, gồm vợ chồng bà M. và 3 thành viên gia đình người con, trong đó có một cháu bé hơn 5 tháng tuổi.

Khi cháu bé được giải cứu an toàn, bà M. mới thở phào nhẹ nhõm, rồi tìm cách thoát thân. Lúc này, bà cùng các thành viên chạy lên tầng 4, dùng thang gỗ kê qua trường học bên cạnh để thoát nạn xuống mặt đất. "Trong nhà lúc đó tối mịt, không còn cách nào khác, tôi buộc phải dùng xô đưa cháu xuống dưới. May mắn bé ngoan, không giẫy", bà M. kể.

Người phụ nữ cho biết, do hai vợ chồng tuổi cao, đau chân, nên hàng ngày đi chợ về, bà thường để thức ăn vào giỏ nhựa rồi dùng dây kéo lên tầng trên. "Tôi không ngờ, sợi dây hôm nay đã cứu sống cháu mình", người bà nức nở. Bà nhận ra việc gia đình không làm hàng rào hay chuồng cọp ban công sau khi chứng kiến nhiều vụ hỏa hoạn thương tâm, là điều đúng đắn góp phần cứu sống cả nhà.

Chiếc xô nhựa bà M. dùng để đưa cháu bé thoát khỏi đám cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Bà Tám nhớ lại, nhiều người dân đã đồng loạt đỡ cháu bé từ chiếc xô nhựa, rồi chuyển cho một phụ nữ chăm sóc. Một số hàng xóm khác liên tục dùng dao cậy cửa cuốn tầng một nhưng bất thành. Lúc sau, một người đàn ông vội chạy về nhà lấy xà beng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy và Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) được điều động đến hiện trường. Đến hơn 9h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thương vong về người.

Từ trưa, gia đình bà M. thuê thợ sửa chữa hệ thống điện, chuyển đến sống tạm tại nhà người thân. Tranh thủ về thăm nhà, người phụ nữ sang nhà từng hàng xóm nói lời cảm ơn. "Nhớ lại vụ cháy, tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Gia đình may mắn được chính quyền và hàng xóm hỗ trợ, vượt qua hoạn nạn", bà nói.