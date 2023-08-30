Xót xa gia cảnh éo le của nam sinh lớp 6 bị điện giật tử vong khi trèo lên mái tôn lấy bóng

Đời sống 30/08/2023 06:15

UBND phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi) Hồ Kỳ Phương đang kêu gọi hỗ trợ cho gia đình có con bị tử vong do điện giật vào chiều 28/8.

Theo thông tin từ báo Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi) Hồ Kỳ Phương cho biết, UBND phường đang kêu gọi hỗ trợ cho gia đình có con bị tử vong do điện giật vào chiều 28/8. Nạn nhân là con duy nhất trong gia đình, bố mẹ ly hôn, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Nạn nhân là em H.P.L.K (11 tuổi), trú ở tổ dân phố 5, phường Trần Phú, học sinh Trường THCS Trần Phú. Em K. là con duy nhất trong gia đình. Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn. Chính quyền địa phương đã đến động viên, chia sẻ và hỗ trợ gia đình, đồng thời kêu gọi các cá nhân, đơn vị giúp đỡ gia đình vượt qua nỗi đau.

Xót xa gia cảnh éo le của nam sinh lớp 6 bị điện giật tử vong khi trèo lên mái tôn lấy bóng - Ảnh 1
Người dân phường Trần Phú bàng hoàng trước vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào lúc 17h ngày 28/8, tại nhà sinh hoạt văn hóa tổ 5. Thời điểm đó, một nhóm học sinh đến sân nhà sinh hoạt văn hóa đá bóng. Các em vui đùa làm quả bóng mắc trên mái nhà. Lúc này một nam sinh lớp 6 trèo lên mái nhà lợp tôn lấy quả bóng rồi gặp nạn.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương tìm cách cứu nạn nhân nhưng bất thành. Nam sinh được xác định bị điện giật tử vong tại chỗ.

Nhiều người chứng kiến cho biết, có thể nam sinh đã nắm vào dây điện để trèo lên mái nhà. Đoạn dây điện dẫn vào nhà sinh hoạt văn hóa bị bong tróc dẫn đến vụ tai nạn.

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Vào ngày 29/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đã hoàn tất điều tra vụ xâm phạm thi thể cháu bé 3 tuổi.

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