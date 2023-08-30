Anh V.T.D, sinh năm 1971, trú tại số 58 phố Đại Huề, khối Cửa Đông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn bị thương, được người thân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 29/8, trong lúc ở nhà, giữa Định và anh trai (SN 1971) xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau đó, Định dùng vật cứng đánh anh trai bị thương nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Gây án xong, đối tượng Định khóa cửa cố thủ trong nhà, đến 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã triển khai bắt giữ được hung thủ.

Ngoài ra, người dân cho biết, 2 anh em kể trên quê ở huyện Văn Quan, Lạng Sơn đều đã bỏ vợ, hiện ở cùng nhau tại số 58 phố Đại Huề, khối Cửa Đông, phường Chi Lăng; anh em thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 30/8, gia đình tổ chức đám tang cho anh D. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 10/8, nghi phạm gây án là Hoàng Anh Thắng (49 tuổi, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Qua điều tra, năm 1996, Thắng kết hôn với chị B.T.D. (45 tuổi, ở thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang) và có với nhau 1 con chung. Đến năm 2016, chị B.T.D. đi lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và hiện chưa về nước.

Chiều 10/8, Thắng từ TP Hải Phòng về nhà bố mẹ vợ ở thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang có mang theo 2 con dao bầu, 1 dùi cui điện và 1 con dao bấm. Khoảng 3 giờ sáng 11-8, lợi dụng lúc mọi người trong gia đình vợ đang ngủ, Thắng đã dùng dao đâm chết anh B.K.D. (42 tuổi, là em trai của vợ Thắng) và gây thương tích nặng cho cháu B.C.C. (17 tuổi, là con trai của anh B.K.D). Những người khác trong gia đình bố mẹ vợ cũng bị Thắng dùng dùi cui điện tấn công, gây thương tích nhẹ.

Sau khi gây án, Thắng đến Công an huyện Ninh Giang đầu thú. Theo lời khai ban đầu của Thắng, do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng trong thời gian chị B.T.D. sinh sống và lao động tại Đài Loan nên Thắng đã nảy sinh ý định giết anh B.K.D. và cháu B.C.C

Người bà kể lại khoảnh khắc đặt cháu 5 tháng tuổi vào xô nhựa rồi thả dây xuống: 'Nhớ lại vụ cháy, tôi vẫn cảm thấy rùng mình' Nghe tiếng la hét thất thanh, bà Nguyễn Thị Tám (65 tuổi) cùng người dân đồng loạt chạy ra khỏi nhà, phát hiện cháy nhà hàng xóm. Thời điểm đó, cửa cuốn tầng một vẫn đóng chặt, khói bốc lên nghi ngút.

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