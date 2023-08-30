3 người trong một gia đình ở Hà Nội bị truy sát dã man: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 30/08/2023 16:00

Tại địa phận thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang (huyện Thường Tín, Hà Nội) xảy ra vụ truy sát khiến 3 người trong một gia đình trọng thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều ngày 30/8, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đã vừa bắt giữ Nguyễn Văn Bình (SN 1998, ở xã Hiền Gianh, huyện Thường Tín) để điều tra về hành vi gây thương tích cho 3 người.

Công an xác định, vào khoảng 7h sáng 30/8, tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang (huyện Thường Tín), nghi phạm Nguyễn Văn Bình đi chợ thì xảy ra xô sát với anh H. ở cùng thôn. Khi đó, nghi phạm Bình lấy một con dao bầu của quán bán thịt lợn đi đến nhà anh H. gặp chị N.L. là vợ anh H. Ngay sau đó, nghi phạm Bình dùng dao đâm trúng bụng chị L. Thấy vậy anh H. lao vào dùng điếu cày vụt làm rơi con dao.

Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó nhưng nghi phạm Bình đi về nhà lấy một con dao phay tiếp tục quay lại nhà anh H. chém gây thương tích cho mẹ và con gái của anh H.

3 người trong một gia đình ở Hà Nội bị truy sát dã man: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Bình - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, vụ việc xảy ra khiến 3 người thân của anh H. bị thương tích nặng được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Thấy vậy, người thân anh H. cùng người dân trình báo cơ quan công an.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an xã Hiền Giang và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an huyện Thường Tín đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, khống chế, bắt giữ đối tượng, điều tra vụ việc.

Theo cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Văn Bình có bệnh án tâm thần, uống thuốc điều trị hàng ngày và được hưởng trợ cấp xã hội.

 

Cháy nhà ở Tây Ninh: Bố mẹ vắng nhà, 4 cháu bé bị bỏng phải nhập viện

Cháy nhà ở Tây Ninh: Bố mẹ vắng nhà, 4 cháu bé bị bỏng phải nhập viện

Một căn nhà thuộc địa bàn khu phố Bình Nguyên 1, phường Gia Bình, TX Trảng Bàng bất ngờ bốc cháy khiến 4 trẻ em bị bỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   truy sát gia đình tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích