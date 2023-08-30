Tại địa phận thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang (huyện Thường Tín, Hà Nội) xảy ra vụ truy sát khiến 3 người trong một gia đình trọng thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều ngày 30/8, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đã vừa bắt giữ Nguyễn Văn Bình (SN 1998, ở xã Hiền Gianh, huyện Thường Tín) để điều tra về hành vi gây thương tích cho 3 người.

Công an xác định, vào khoảng 7h sáng 30/8, tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang (huyện Thường Tín), nghi phạm Nguyễn Văn Bình đi chợ thì xảy ra xô sát với anh H. ở cùng thôn. Khi đó, nghi phạm Bình lấy một con dao bầu của quán bán thịt lợn đi đến nhà anh H. gặp chị N.L. là vợ anh H. Ngay sau đó, nghi phạm Bình dùng dao đâm trúng bụng chị L. Thấy vậy anh H. lao vào dùng điếu cày vụt làm rơi con dao.

Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó nhưng nghi phạm Bình đi về nhà lấy một con dao phay tiếp tục quay lại nhà anh H. chém gây thương tích cho mẹ và con gái của anh H.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, vụ việc xảy ra khiến 3 người thân của anh H. bị thương tích nặng được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Thấy vậy, người thân anh H. cùng người dân trình báo cơ quan công an.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an xã Hiền Giang và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an huyện Thường Tín đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, khống chế, bắt giữ đối tượng, điều tra vụ việc.

Theo cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Văn Bình có bệnh án tâm thần, uống thuốc điều trị hàng ngày và được hưởng trợ cấp xã hội.

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