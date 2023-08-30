Cháy nhà ở Tây Ninh: Bố mẹ vắng nhà, 4 cháu bé bị bỏng phải nhập viện

Một căn nhà thuộc địa bàn khu phố Bình Nguyên 1, phường Gia Bình, TX Trảng Bàng bất ngờ bốc cháy khiến 4 trẻ em bị bỏng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 16h ngày 29/8, người dân phát hiện căn nhà ở khu phố Bình Nguyên 1, phường Gia Bình (thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh) bốc cháy nên hô hoán.

Người dân địa phương dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa và trình báo lực lượng chức năng.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thị xã Trảng Bàng đã đến hiện trường dập lửa. 4 trẻ em bị kẹt bên trong đám cháy bị bỏng được cảnh sát đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Bác sĩ đang chăm sóc sức khỏe cho các cháu bé - Ảnh: Báo Dân trí

Vụ cháy khiến 4 cháu bé bị bỏng (chưa xác định mức độ bỏng) và toàn bộ căn nhà của anh T. bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 50 triệu đồng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, các nạn nhân được xác định là T.M.T. (6 tuổi), T.M.K. (5 tuổi), T.M.K. (3 tuổi) và T.M.K. (1 tuổi).

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy chỉ có 4 trẻ bên trong, không có người lớn. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn.

Vụ cháy khiến toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi, ước tính về tài sản khoảng 50 triệu đồng.

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