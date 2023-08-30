Bàng hoàng chồng truy sát cả gia đình nhà vợ, khiến cháu trai 2 tuổi tử vong ở Hà Nội

Đời sống 30/08/2023 16:05

Kết thúc phiên toà ngày 30/8, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Văn Phi (38 tuổi) mức án tử hình về tội "Giết người".

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 30/8, TAND TP.Hà Nội phạt Hoàng Văn Phi (SN 1985), Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn, án tử hình về tội "Giết người" với các tình tiết định khung gồm gây án với 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết bố mẹ của mình…

Hoàng Văn Phi dùng dao truy sát gia đình nhà vợ, khiến cháu trai 2 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, dựa vào cáo trạng, tháng 6/2022, Phi bị mất hồ sơ kiểm tra xây dựng nên nghi bố vợ mình nhờ người "ăn trộm". Anh ta trong thời gian này cũng có mâu thuẫn với vợ, lại thêm bị đau đầu nên nghi bị cho "uống nước pha Xyanua".

Sáng 9/1, đợi khi vợ đi làm, Phi lấy con dao rồi đi xe máy đến nhà bố vợ. Trên đường, bị cáo mua hai gói bim bim để "nguỵ trang" con dao, nhằm tránh bị phát hiện. Tại nhà bố vợ, Phi rút dao chém ông H. Lúc này có bé trai (hơn 2 tuổi) - cháu nội ông H - đang cho gà và chó ăn trong sân, ông H biết gặp nguy hiểm nên hô lớn.

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Hoàng Văn Phi nhận mức án tử hình vì chém chết bé trai hơn 2 tuổi và gây thương tích cho nhiều người - Ảnh: Báo Lao Động

Cháu bé hiểu chuyện chạy tới bà nội và Phi đuổi theo, chém một nhát trúng đầu khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Thấy vậy, bà T - mẹ vợ bị cáo van xin Phi. Thấy Phi định chém vợ, ông H chạy tới can ngăn và bị đứa con rể tiếp tục chém nhiều nhát vào người. Khi chồng gục xuống đất, bà T vội đưa cháu chạy ra cổng kêu cứu.

Phi giơ dao đe dọa ai vào can ngăn sẽ chém chết khi thấy một số người hàng xóm chạy sang. Bà T đã đưa cháu nội nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu. Chưa dừng lại, bị cáo còn chém một người con trai của ông H thương tích. Sau đó, Phi bị mọi người khống chế.

Hậu quả, bé trai đã tử vong do chấn thương sọ não nặng, ông H và con trai được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, song hai nạn nhân bị thương tổn lần lượt là 66% và 12%.

HĐXX cho rằng, hành vi của Phi là đặc biệt nghiêm trọng, giết nhiều người, trong đó nạn nhân dưới 16 tuổi bị tử vong. Do đó, toà sơ thẩm thấy cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

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