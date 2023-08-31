Ứng phó với bão Saola trong mọi tình huống, kể cả dịp nghỉ lễ 2/9

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 31/8, vị trí tâm bão Saola ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 470km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 15-16, giật cấp 17.

Để chủ động ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành:

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h; vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17; vùng biển phía Đông của khu vực Bắc biển Đông, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 8-10m.

Dự báo vị trí và đường đi của bão - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24h tới: Phía Bắc vĩ tuyến 18,0, phía Đông kinh tuyến 114,0; trong 48h tới: phía Bắc vĩ tuyến 19,0, phía Đông kinh tuyến 112,0; trong 72h tới: phía Bắc vĩ tuyến 19,0, phía Đông kinh tuyến 110,0 (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Rà soát các hoạt động trên biển, nuôi trồng thuỷ hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân, tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến bão và công tác chỉ đạo ứng phó.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.