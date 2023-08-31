Bão Saola di chuyển nhanh hơn dự kiến, đang ở giai đoạn mạnh nhất

Đời sống 31/08/2023 06:44

Hình thái này mạnh lên một cấp so với 12 giờ trước và đang ở giai đoạn mạnh nhất trong suốt quá trình di chuyển trên Biển Đông. 

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào rạng sáng 31/8, tâm bão Saola nằm trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong khoảng 520km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 16 (198km/h), giật trên cấp 17, tương đương cường độ của một siêu bão.

Hình thái này mạnh lên một cấp so với 12 giờ trước và đang ở giai đoạn mạnh nhất trong suốt quá trình di chuyển trên Biển Đông. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày và đêm nay (31/8), bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với vận tốc 10-15km/h. Thời điểm cách Hong Kong khoảng 280km rạng sáng 1/9, vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 14-15, giật cấp 17. 

Sau đó, bão tiếp tục quần thảo ở khu vực đông bắc của Bắc Biển Đông, rồi đi dọc theo vùng biển phía tây nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong các ngày 1-3/9. Bão sẽ đi ngày càng chậm và cường độ dần suy yếu, do sự tương tác với cơn bão Haikui ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. 

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Hình ảnh vệ tinh của Saola ở giai đoạn trở thành siêu bão mạnh cấp 16, rạng sáng 31/8 - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cơ quan khí tượng Nhật Bản và Hong Kong có chung nhận định Saola duy trì cường độ của một siêu bão (mạnh cấp 16, giật trên cấp 17) trong vòng 24 giờ tới.

Thời điểm bão bắt đầu giảm cấp là khi áp sát đất liền khu vực Hong Kong - Macao đêm 1/9 và đổi hướng đi theo tây tây nam. Hoàn lưu của bão tương đối rộng, có thể bao trùm toàn bộ phần đất liền tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc) vào ngày 4/9. 

Các kịch bản hiện thống nhất bão ít nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết đất liền Việt Nam. Dù vậy, hình thái này gây gió mạnh cấp 9-10 trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sau tăng lên cấp 11-13. Vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng cao 4-6m, sau tăng lên 8-10m, biển động dữ dội.

Trên đất liền, người dân có thể đón kỳ nghỉ lễ 4 ngày tới với thời tiết tương đối thuận lợi. Mưa dông khả năng xuất hiện cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng. 

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