Tự mua canxi về nhà tiêm, người phụ nữ ở Tuyên Quang bị hoại tử tay chân

Đời sống 30/08/2023 20:21

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, người mệt mỏi, chân và tay có nhiều nốt hoại tử…

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 30/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận nữ bệnh nhân 43 tuổi, trú tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng khó thở, người mệt mỏi, chân và tay có nhiều nốt hoại tử…

Bệnh nhân có tiền sử mổ tuyến giáp năm 2016, sau mổ, bệnh nhân thường xuyên bị hạ canxi với các triệu chứng co quắp cơ tay chân và người yếu mệt, chóng mặt…

Người này mua canxi về để tự tiêm, do không biết và không tìm được ven nên đã tự tiêm vào bắp, các cơ ở chân, tay. Sau tiêm, các nốt tiêm xuất hiện đốm đỏ nâu, thâm đen, dần dần, các nốt tiêm đã hình thành các nốt sẹo, hoại tử chi chít ở tay và chân.

Tự mua canxi về nhà tiêm, người phụ nữ ở Tuyên Quang bị hoại tử tay chân - Ảnh 1
Nữ bệnh nhân hoại tử chi chít ở tay và chân do tự tiêm canxi tại nhà - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, các bác sĩ cho biết, việc tự tiêm canxi vào cơ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, với nhiều rủi ro lớn như vi khuẩn xâm nhập vào gây viêm nhiễm, viêm tắc mạch máu, hoại tử mô, có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

Ngoài ra, việc tiêm canxi vào cơ không đảm bảo hấp thụ và sử dụng hiệu quả canxi trong cơ thể.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe liên quan đến canxi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc đúng cách.

Canxi dạng tiêm cần được tiêm vào tĩnh mạch không được tiêm bắp hay dưới da, phải đúng liều lượng cần thiết và phù hợp với từng thể trạng của người bệnh. Không nên tự ý tiêm hoặc uống canxi nếu không có chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ.

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