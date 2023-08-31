Thông tin MỚI về vụ sạt lở ở Bắc Giang khiến một người bị đất vùi lấp dẫn đến tử vong

Đời sống 31/08/2023 06:10

Hai vợ chồng ông Nguyễn Thanh Bình và bà Nguyễn Thị Thơm đang ngủ trong nhà thì đất đồi đổ xuống làm sập gian nhà. Còn bà Thơm bị đẩy bật ra ngoài thoát chết, ông Bình mắc kẹt và tử vong.

Theo thông tin từ báo Bắc Giang, vào chiều ngày 30/8, đồng chí Tống Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) cùng đoàn công tác của UBND huyện, thị trấn An Châu đến thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong do sạt lở đất tại tổ dân phố Ké, thị trấn An Châu.

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Tống Thị Hương Giang trao hỗ trợ gia đình bà Vũ Thị Thơm (SN 1962) ở tổ dân phố Ké, thị trấn An Châu 18 triệu đồng, đồng thời mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Cùng đó, đồng chí yêu cầu lực lượng chức năng và chính quyền thị trấn An Châu tập trung nhân lực, phương tiện khắc phục hậu quả do sạt lở đất.

Thông tin MỚI về vụ sạt lở ở Bắc Giang khiến một người bị đất vùi lấp dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Kinh phí hỗ trợ cho gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Bắc Giang

Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+, vào ngày 29/8, chính quyền huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết trên địa bàn thị trấn An Châu vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm một người tử vong. Cụ thể, vào khoảng 13h30, một lượng lớn đất, đá ở khu đồi bên cạnh sạt lở xuống ngôi nhà ngói của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1958), bà Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1962) ở tổ dân phố Ké, thị trấn An Châu.

Thời điểm đó, hai vợ chồng đang ngủ tại gian nhà sát khu đồi thì lượng lớn đất, đá ở khu đồi đổ sập xuống làm sập gian nhà. May mắn bà Thơm bị đẩy bật ra ngoài nên thoát chết, ông Bình thì bị mắc kẹt.

Thông tin MỚI về vụ sạt lở ở Bắc Giang khiến một người bị đất vùi lấp dẫn đến tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Vietnam+

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Động đã có mặt tại hiện trường; đồng thời huy động 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng dân quân, người dân cùng hai máy xúc đến tìm kiếm cứu nạn.

Đến 15h20 cùng ngày, các lực lượng tiếp cận được khu vực người mắc kẹt. Do bị khối lượng lớn đất đá đè lên nên ông Bình đã tử vong.

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