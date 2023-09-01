Xót xa bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh trung tâm y tế ở Bình Dương

Đời sống 01/09/2023 06:30

UBND phường Uyên Hưng, TP.Tân Uyên cho biết, chính quyền địa phương đã ra thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân về việc tìm thân nhân cho bé trai nặng 4kg bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 31/8, UBND phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên, Bình Dương) ra thông báo tìm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh.

Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 30/8, tại Trung tâm Y tế TP Tân Uyên, người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh khoa sản. Bé nặng 4kg, mặc áo thun màu kem, đội nón màu hồng, dây rốn được cột bằng chỉ đen và sức khỏe bình thường.

Bé đang được các bác sĩ chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại Trung tâm Y tế TP Tân Uyên. Đồng thời, UBND phường Uyên Hưng thông báo ai là người thân của bé thì đến UBND phường để xem xét giải quyết sự việc.

"Người nhà em bé có thể liên hệ UBND phường để giải quyết. Nếu sau 7 ngày đăng thông báo mà không có ai đến nhận thì sẽ giải quyết theo quy định pháp luật" - đại diện UBND phường Uyên Hưng cho biết.

Xót xa bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh trung tâm y tế ở Bình Dương - Ảnh 1
Bé trai bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại Bình Dương từng xảy ra nhiều vụ trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi. Lần gần nhất là vào ngày 15/6, camera quan sát ghi được cảnh một người đàn ông mặc đồ kín mít bồng bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bỏ bên đường tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. 

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