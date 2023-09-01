Vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết: Xúc động hình ảnh chiến sĩ PCCC ôm cháu bé lao ra từ đám lửa, sơ cứu trên xe cứu thương

Đời sống 01/09/2023 06:15

Một chiến sĩ Cảnh sát PCCC Bình Thuận cố gắng tìm mọi cách cứu sống bé trai là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở Phan Thiết.

Theo thông tin từ báo Lao Động, liên quan đến vụ cháy tiệm sửa xe máy tối 31/8, trên đường Hải Thượng Lãn Ông, xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết khiến 2 người đã tử vong, 2 em nhỏ đang cấp cứu, sau khi lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Thuận đến hiện trường, đã nhanh chóng triển khai chữa cháy để cứu người mẹ và 2 con nhỏ ra ngoài.

Sau nhiều phút tích cực chữa cháy, 1 em nhỏ đã được một chiến sĩ PCCC ôm ra khỏi ngôi nhà bị cháy. Lúc này, xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận đã túc trực sẵn. Chiến sĩ công an đã bồng em bé lao lên xe cứu thương và bị té nhưng vẫn đứng dậy ngay và sơ cứu cho nạn nhân. Xe cứu thương tức tốc chạy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết: Xúc động hình ảnh chiến sĩ PCCC ôm cháu bé lao ra từ đám lửa, sơ cứu trên xe cứu thương - Ảnh 1
Hình ảnh một chiến sĩ PCCC cứu một em nhỏ ra khỏi vụ cháy và ôm em lao thẳng lên xe cứu thương - Ảnh: Báo Lao Động

 

Trong suốt quãng đường đến bệnh viện, chiến sĩ PCCC một tay bồng nạn nhân, một tay thực hiện các bước sơ cứu, móc các dị vật trong miệng em nhỏ để khai thông đường thở. Những động tác hà hơi thổi ngạt và dùng vải áo để lau mặt cho em bé khiến nhiều người xem lại đoạn clip không cầm được nước mắt. Sau 3 phút, nạn nhân đã đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để các bác sĩ cấp cứu.

Đến 22h30 cùng ngày 31/8, 2 nạn nhân là 2 em nhỏ trong vụ cháy vẫn đang được cấp cứu. Công an tỉnh Bình Thuận phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết: Xúc động hình ảnh chiến sĩ PCCC ôm cháu bé lao ra từ đám lửa, sơ cứu trên xe cứu thương - Ảnh 2
Các bác sĩ tích cực cấp cứu cho 2 em nhỏ trong vụ cháy - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 18h ngày 31/8, vụ cháy tại tiệm sửa xe máy trên đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn nối dài) thuộc địa bàn xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Do có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảng 15 phút sau khi lực lượng chữa cháy triển khai lực lượng, ngọn lửa đã được khống chế.

Vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết: Xúc động hình ảnh chiến sĩ PCCC ôm cháu bé lao ra từ đám lửa, sơ cứu trên xe cứu thương - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau khi cả 3 người được cứu ra ngoài, đi cấp cứu thì người mẹ đã tử vong. Trong quá trình xảy ra cháy, một người dân đã lao vào cứu nhưng nghi bị điện giật và cũng đã tử vong khi đưa đến bệnh viện.

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