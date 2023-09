Tại nhà anh Đ., lãnh đạo Tp.Phan Thiết đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua sự mất mát to lớn của gia đình.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Đ. đang đi giao nước chạy ngang qua thấy cháy lớn nên đã cùng mọi người phá tường lao vào bên trong để cứu các nạn nhân trong gia đình gồm một phụ nữ và hai cháu nhỏ. Thế nhưng, trong quá trình cứu các nạn nhân, anh Đ. không may bị điện giật tử vong.

Tại gia đình các nạn nhân, đoàn đã trao số tiền hỗ trợ trước mắt mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết trước mất mát quá lớn nên ngoài các chế độ hỗ trợ theo quy định, UBND TP Phan Thiết sẽ vận động các nguồn xã hội hóa để tiếp tục hỗ trợ để gia đình các nạn nhân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Nhân Dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Nhân Dân, vào khoảng 18h30 ngày 31/8, khi trời đang mưa to gió lớn, tại một căn hộ trên đường Hải Thượng Lãn Ông, thuộc xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết đã xảy ra cháy nghi do chập điện.

Lúc này, trong nhà có 4 người, gồm 2 vợ chồng cùng 2 con nhỏ. Lửa bùng phát mạnh và có phát ra nhiều tiếng nổ. Người chồng đứng gần cửa nên chạy thoát ra ngoài. Còn vợ và 2 con nhỏ ở phía sau nhà, bị kẹt không thể thoát ra ngoài. Lúc này ông Nguyễn Hữu Đốn, sinh năm 1988, là hàng xóm phát hiện cháy đã lao vào cứu 3 mẹ con thì bị điện giật tử vong. Người dân chung quanh đã tri hô và gọi lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy tới hiện trường. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã đến phun nước và cứu 3 mẹ con ra ngoài đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận và Công an thành phố Phan Thiết có mặt tại hiện trường để chỉ huy chữa cháy.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, người mẹ đã tử vong, các bác sĩ đang cấp cứu 2 người con đang nguy kịch.