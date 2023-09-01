Thông tin MỚI trong vụ cháy nhà ở Phan Thiết: Anh trai 9 tuổi tử vong, em trai 3 tuổi tiên lượng xấu

Đời sống 01/09/2023 13:15

Bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, bé trai TQA (9 tuổi) đã không qua khỏi và sau khi làm các thủ tục pháp lý với thân nhân.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, bé trai TQA (9 tuổi) đã không qua khỏi và sau khi làm các thủ tục pháp lý với thân nhân, Bệnh viện đã hỗ trợ xe chở thi thể cháu về với gia đình.

 

“Toàn bộ các chi phí cấp cứu, vận chuyển Bệnh viện đều lo chu đáo cho gia đình các nạn nhân. Hiện nay tình trạng của bé TQT (3 tuổi) cũng đang tiên lượng rất xấu và các y bác sĩ của Bệnh viện đang nỗ lực hết sức để cứu chữa”, BS Phúc chia sẻ.

Thông tin MỚI trong vụ cháy nhà ở Phan Thiết: Anh trai 9 tuổi tử vong, em trai 3 tuổi tiên lượng xấu - Ảnh 1
Thời điểm ngôi nhà bị cháy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đến thời điểm này, vụ cháy tiệm sửa xe ở Phong Nẫm, Phan Thiết (Bình Thuận) đã có 3 người tử vong gồm chị Phạm Bảo Trâm (32 tuổi, vợ chủ tiệm sửa xe) cùng con trai là bé TQA và anh Nguyễn Hữu Đốn (35 tuổi), người dũng cảm lao vào cứu người.

Đến trưa nay, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an cũng có mặt tại Bình Thuận để phối hợp điều tra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Thông tin MỚI trong vụ cháy nhà ở Phan Thiết: Anh trai 9 tuổi tử vong, em trai 3 tuổi tiên lượng xấu - Ảnh 2
Đám cháy bùng lên nhanh và bao trùm trước cửa, nên nhiều người dân đã dùng búa đập vách tường để cứu những người trong nhà - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 18h ngày 31/8, vụ cháy xảy ra tại căn nhà của hộ ông Tạ Văn Hưng cũng là tiệm sửa xe máy trên đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc địa bàn phường Phong Nẫm, TP Phan Thiết.

 

Phát hiện cháy, người dân ở gần đã dùng bình chữa cháy, vòi nước để dập lửa, đồng thời gọi báo PCCC. Đám cháy bùng lên nhanh và bao trùm trước cửa, nên nhiều người dân đã dùng búa đập vách tường để cứu những người trong nhà. Sau khi đập vỡ vách tường một nhóm người chui vào bên trong để cứu người, nhưng một nam thanh niên đã bị điện giật tử vong.

Sau đó lực lượng Cảnh sát PCCC TP Phan Thiết đã tiếp cận hiện trường vào bên trong căn nhà đưa được 3 người là 3 mẹ con ra ngoài chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên người mẹ đã tử vong.

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Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cho biết hai bé trai trong vụ cháy tiệm sửa xe ở Phong Nẫm, Phan Thiết đêm 31/8 vẫn đang được điều trị tích cực, thở máy.

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