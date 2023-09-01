Danh tính của thiếu nữ 14 tuổi tử vong thương tâm trong vụ tai nạn tàu hỏa giữa đêm

Đời sống 01/09/2023 16:46

Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào lúc 22h48 ngày 31/8 khiến một thiếu nữ 14 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 1/9, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào lúc 22h48 ngày 31/8 khiến một thiếu nữ 14 tuổi tử vong.

Cụ thể, vào thời gian trên, tàu hỏa số hiệu H2736 đi hướng Lào Cai - Hà Nội, do anh Nguyễn Hồng M. (SN 1973, ở TP Yên Bái) điều khiển, khi tàu này đi tới km185+200 tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, thuộc tổ 11, thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên) thì xảy ra va chạm với một thiếu nữ.

Nạn nhân là em N.N.H.P. (14 tuổi, ở huyện Văn Yên) tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra sự việc, tàu hỏa H2736 phải tạm dừng khoảng 40 phút, sau đó mới tiếp tục di chuyển được.

Vụ việc đang được Công an huyện Văn Yên tiếp tục làm rõ.

Danh tính của thiếu nữ 14 tuổi tử vong thương tâm trong vụ tai nạn tàu hỏa giữa đêm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 29/8, tại đường ngang Km13+900 thuộc địa phận Xã Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.

Cụ thể vào thời điểm trên, tàu hỏa số hiệu D13E-720, do lái tàu V.B.T (SN 1984, trú tại Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định) điều khiển theo hướng TPHCM – Hà Nội đã va chạm với xe môtô (chưa rõ BKS do bị biến dạng), do anh T.H.T (SN 1990, trú tại Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển theo hướng từ Trạm kiểm dịch động vật ra đường QL1A.

Vụ tai nạn làm anh T.H.T tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng, biến dạng. Sau tai nạn, tàu hỏa dừng khoảng 30 phút rồi di chuyển tiếp.

 

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