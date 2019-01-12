Vừa mới ly hôn Lưu Khải Uy, rộ tin đồn Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã đăng ký kết hôn

Sao quốc tế 12/01/2019 14:25

Chuyện tình mới – tình cũ của Dương Mịch luôn là đề tài màu mỡ để truyền thông Hoa ngữ khai thác. Mới đây nhất, rộ lên tin đồn Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã đăng ký kết hôn.

Sau khi dư âm chuyện ly hôn của Dương Mịch và Lưu Khải Uy tạm lắng, tin đồn tình cảm của Dương Mịch - Lý Dịch Phong được truyền thông chú ý đặc biệt. Cả hai từng hợp tác với nhau trong khá nhiều dự án và được khán giả đánh giá là đẹp đôi. 

Vừa mới ly hôn Lưu Khải Uy, rộ tin đồn Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã đăng ký kết hôn - Ảnh 1
Vừa mới ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch đã vướng tin đồn kết hôn với Lý Dịch Phong

Hồi Dương Mịch – Lưu Khải Uy chưa lên tiếng khẳng định chia tay, chuyện hôn nhân giữa hai người đã được dự báo là không bên chặt. Trong khoảng thời gian ấy đã từng có tin đồn Dương Mịch vì Lý Dịch Phong mà phá thai. Cánh phóng viên cũng đã bắt gặp cả hai mặc đồ đôi khiến nhiều người tin tưởng họ đang hẹn hò. Thế nhưng cả hai luôn phủ nhận chuyện này.

Vừa mới ly hôn Lưu Khải Uy, rộ tin đồn Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã đăng ký kết hôn - Ảnh 2
Dương Mịch và Lý Dịch Phong hợp tác trong khá nhiều dự án
Vừa mới ly hôn Lưu Khải Uy, rộ tin đồn Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã đăng ký kết hôn - Ảnh 3
Trong sự kiện 'Đêm hội Weibo' diễn ra ngày 11/1/2019, Dương Mịch và Lý Dịch Phong dành khá nhiều thời gian nói chuyện với nhau
Vừa mới ly hôn Lưu Khải Uy, rộ tin đồn Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã đăng ký kết hôn - Ảnh 4
Lý Dịch Phong nhìn Dương Mịch với ánh mắt trìu mến trong sự kiện vừa qua

Sau khi Dương Mịch hoàn tất mọi thủ tục ly hôn, hầu hết bạn diễn nam đều rất ngại cùng cô xuất hiện trước đám đông vì họ sợ tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thế nhưng Lý Dịch Phong không ngại điều đó. Anh nói chuyện khá lâu với Dương Mịch trong sự kiện “Đêm hội Weibo” vừa diễn ra. Mặc dù fan của Dương Mịch khẳng định hai người chỉ là bạn bè nhưng người hâm mộ vẫn nghi ngờ họ có tình cảm với nhau.

Vừa mới ly hôn Lưu Khải Uy, rộ tin đồn Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã đăng ký kết hôn - Ảnh 5

Vừa mới ly hôn Lưu Khải Uy, rộ tin đồn Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã đăng ký kết hôn - Ảnh 6
Cả Dương Mịch và Lý Dịch Phong đều là khách mời đặc biệt của sự kiện 'Đêm hội Weibo 2018'

Ngay sau khi “Đêm hội Weibo” kết thúc, đề tài Dương Mịch và Lý Dịch Phong hẹn hò lại một lần nữa nóng lên. Thậm chí có người còn tung tin Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã đăng ký kết hôn. Đứng trước tin đồn này, Lý Dịch Phong và Dương Mịch vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.

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