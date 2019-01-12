Vừa mới ly hôn Lưu Khải Uy, rộ tin đồn Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã đăng ký kết hôn

Sau khi dư âm chuyện ly hôn của Dương Mịch và Lưu Khải Uy tạm lắng, tin đồn tình cảm của Dương Mịch - Lý Dịch Phong được truyền thông chú ý đặc biệt. Cả hai từng hợp tác với nhau trong khá nhiều dự án và được khán giả đánh giá là đẹp đôi.

Vừa mới ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch đã vướng tin đồn kết hôn với Lý Dịch Phong

Hồi Dương Mịch – Lưu Khải Uy chưa lên tiếng khẳng định chia tay, chuyện hôn nhân giữa hai người đã được dự báo là không bên chặt. Trong khoảng thời gian ấy đã từng có tin đồn Dương Mịch vì Lý Dịch Phong mà phá thai. Cánh phóng viên cũng đã bắt gặp cả hai mặc đồ đôi khiến nhiều người tin tưởng họ đang hẹn hò. Thế nhưng cả hai luôn phủ nhận chuyện này.