Điểm danh những nữ diễn viên Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất hiện nay, bất ngờ với mỹ nữ đứng đầu

Dù xinh đẹp là vậy nhưng Lưu Diệc Phi cũng chỉ đứng vị trí thứ 8, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không thể chiếm vị trí đầu tiên.
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Một trang mạng của Trung Quốc mới tổ chức bình chọn những nữ diễn viên Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất Cbiz hiện nay. Kết quả cuối cùng thật bất ngờ, Lưu Diệc Phi đứng vị trí cuối cùng, còn vị trí đầu tiên thuộc về nữ diễn viên được mệnh danh “mỹ nữ 4000 năm mới xuất hiện” – Cúc Tịnh Y.
Vị trí thứ 8: Lưu Diệc Phi
Vị trí thứ 7: Angela Baby
Vị trí thứ 6: Dương Mịch
Vị trí thứ 5: Trịnh Sảng
Vị trí thứ 4: Cổ Lực Na Trát
Vị trí thứ 3: Địch Lệ Nhiệt Ba
Vị trí thứ 2: Triệu Lệ Dĩnh
Vị trí thứ 1: Cúc Tịnh Y
Khá bất ngờ khi Cúc Tịnh Y vượt qua rất nhiều gương mặt đình đám khác để giữ vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các diễn viên có khuôn mặt đẹp nhất Trung Quốc. Thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng vẻ đẹp tự nhiên, mong manh của cô thực sự cuốn hút. Nhờ vẻ đẹp này mà Cúc Tịnh Y mới có biệt danh "mỹ nữ 4000 năm mới xuất hiện".