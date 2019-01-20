Điểm danh những nữ diễn viên Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất hiện nay, bất ngờ với mỹ nữ đứng đầu

Sao quốc tế 20/01/2019 06:21

Dù xinh đẹp là vậy nhưng Lưu Diệc Phi cũng chỉ đứng vị trí thứ 8, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không thể chiếm vị trí đầu tiên.

Một trang mạng của Trung Quốc mới tổ chức bình chọn những nữ diễn viên Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất Cbiz hiện nay. Kết quả cuối cùng thật bất ngờ, Lưu Diệc Phi đứng vị trí cuối cùng, còn vị trí đầu tiên thuộc về nữ diễn viên được mệnh danh “mỹ nữ 4000 năm mới xuất hiện” – Cúc Tịnh Y.

Vị trí thứ 8: Lưu Diệc Phi

Điểm danh những nữ diễn viên Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất hiện nay, bất ngờ với mỹ nữ đứng đầu - Ảnh 1
Được mệnh danh là 'Thần tiên tỷ tỷ" nhưng trong bảng xếp hạng này, Lưu Diệc Phi đứng vị trí cuối cùng.

Vị trí thứ 7: Angela Baby

Điểm danh những nữ diễn viên Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất hiện nay, bất ngờ với mỹ nữ đứng đầu - Ảnh 2
Mặc dù luôn dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nhan sắc của Angela Baby quả thực khiến nhiều người khao khát. Không thành công trong sự nghiệp diễn xuất nhưng rất nhiều nhãn hàng lớn luôn chọn cô làm đại diện thương hiệu

Vị trí thứ 6: Dương Mịch

Điểm danh những nữ diễn viên Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất hiện nay, bất ngờ với mỹ nữ đứng đầu - Ảnh 3
Dương Mịch luôn là cái tên được chú ý nhất của truyền thông Hoa ngữ, dù nhan sắc thường được cho là nhờ dao kéo

Vị trí thứ 5: Trịnh Sảng

Điểm danh những nữ diễn viên Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất hiện nay, bất ngờ với mỹ nữ đứng đầu - Ảnh 4
Cũng giống Angela Baby, Trịnh Sảng không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng vẻ đẹp trong sáng của cô thì khó ai có thể vượt qua. Cô giữ vị trí thứ 5 trong danh sách này

Vị trí thứ 4: Cổ Lực Na Trát

Điểm danh những nữ diễn viên Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất hiện nay, bất ngờ với mỹ nữ đứng đầu - Ảnh 5
Sở hữu vẻ đẹp lai, mỹ nữ Tân Cương Cổ Lực Na Trát xếp vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng những nữ diễn viên có khuôn mặt đẹp nhất Trung Quốc

Vị trí thứ 3: Địch Lệ Nhiệt Ba

Điểm danh những nữ diễn viên Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất hiện nay, bất ngờ với mỹ nữ đứng đầu - Ảnh 6
Cũng đến từ Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu sống mũi cao, đôi mắt to và gương mặt thanh tú. Hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi trong những năm gần đây, cô giành được vị trí thứ 3

Vị trí thứ 2: Triệu Lệ Dĩnh

Điểm danh những nữ diễn viên Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất hiện nay, bất ngờ với mỹ nữ đứng đầu - Ảnh 7
Dáng người nhỏ nhắn nhưng Triệu Lệ Dĩnh sở hữu khuôn mặt dễ thương với đôi mắt biết cười. Cô được mệnh danh là nữ hoàng rating của phim truyền hình

Vị trí thứ 1: Cúc Tịnh Y

Điểm danh những nữ diễn viên Hoa ngữ có gương mặt đẹp nhất hiện nay, bất ngờ với mỹ nữ đứng đầu - Ảnh 8
Vượt xa nhiều đàn chị nổi tiếng, Cúc Tịnh Y dẫn đầu danh sách những diễn viên có khuôn mặt đẹp nhất Trung Quốc

Khá bất ngờ khi Cúc Tịnh Y vượt qua rất nhiều gương mặt đình đám khác để giữ vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các diễn viên có khuôn mặt đẹp nhất Trung Quốc. Thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng vẻ đẹp tự nhiên, mong manh của cô thực sự cuốn hút. Nhờ vẻ đẹp này mà Cúc Tịnh Y mới có biệt danh "mỹ nữ 4000 năm mới xuất hiện".

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Từ khóa:   Dương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Diệc Phi Cúc Tịnh Y Trịnh Sảng Angela Baby Triệu Lệ Dĩnh

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