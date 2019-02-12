Rộ tin đồn cặp đôi Song Hye Kyo – Song Joong Ki ly hôn vì người thứ ba

Mới đây, cộng đồng mạng chấn động bởi thông tin cặp đôi đình đám xứ Hàn Song – Song đã đường ai nấy đi vì Song Joong Ki có người thứ ba.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki bén duyên khi cùng tham gia bộ phim truyền hình nổi tiếng “Hậu Duệ Mặt Trời”. Ngày 5/7/2017 cả hai chính thức tuyên bố hẹn hò khiến làng giải trí Châu Á chấn động. Đến ngày 31/10/2017 cặp đôi tổ chức đám cưới thế kỷ của Kbiz. Song Hye Kyo và Song Joong Ki nên duyên nhờ bộ phim 'Hậu Duệ Mặt Trời' Sau khi kết hôn, cả hai luôn công khai thể hiện tình cảm dành cho nhau. Nhưng đến hôm nay, truyền thông Hàn Quốc bỗng rộ tin đồn Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã ly hôn. Một tài khoản mạng xã hội của Song Hye Kyo bất ngờ xóa hết những tấm hình có liên quan đến Song Joong Ki. Bên cạnh đó, tài khoản của Song Hye Kyo còn thay đổi hình đại diện. Chính vì vậy đã có nhiều đồn đoán cho rằng tình cảm của cặp đôi nổi tiếng gặp trục trặc.

Sau khi kết hôn, cả hai luôn công khai dành cho nhau những hành động tình tứ Ngoài ra, theo một nguồn tin, cả hai ly hôn vì có sự xuất hiện của người thứ ba. Song Joong Ki ngoại tình với bạn thân của Song Hye Kyo, một nhà tạo mẫu tóc. Chính vì vậy cả hai đã quyết định kết thúc mối quan hệ này. Trước tin đồn cặp đôi Song – Song ly hôn, nhiều người hâm mộ cho rằng thông tin này không đáng tin. Cả hai mới kết hôn không lâu, hơn nữa tình cảm họ dành cho nhau rất tốt, không thể nào có chuyện ly hôn vì người thứ ba. Có tin đồn cho rằng Song Hye Kyo đã xóa hết ảnh của Song Joong Ki trên trang cá nhân của mình Bên cạnh đó, fan hâm mộ còn cho biết Song Hye Kyo đã có thói quen xóa ảnh và sắp xếp lại tin tức trên trang cá nhân của mình từ lâu rồi. Hành động này của “mỹ nhân mặt mộc” xứ Hàn không thể là bằng chứng chứng minh hôn nhân của cặp đôi rạn nứt.

Fan của Song Hye Kyo vẫn tìm thấy hình cưới của cặp Song - Song trên trang cá nhân của Song Hye Kyo Hơn nữa, nhiều fan hâm mộ khẳng định thông tin người đẹp họ Song xóa hình chồng chỉ là tin đồn thất thiệt, hình kết hôn của hai người vẫn còn. Trên trang cá nhân của Song Hye Kyo, hình cưới và những tấm hình của cặp đôi từ khi tham gia “Hậu Duệ Mặt Trời” vẫn còn. Chính vì vậy, chuyện Song Hye Kyo – Song Joong Ki ly hôn hoàn toàn là tin đồn thất thiệt.

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