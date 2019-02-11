Mới đây, chương trình truyền hình ăn khách Keep Running phiên bản Trung Quốc tuyên bố 4 thành viên: Đặng Siêu, Trần Hách, Vương Tổ Lam và Lộc Hàm sẽ không tham gia mùa tiếp theo của chương trình này. Thay vào những vị trí đó sẽ là Chu Á Văn, Vương Ngạn Lâm, Hoàng Húc Hi, Tống Vũ Kỳ.

Angela Baby , Trịnh Khải, Lý Thần - ba nghệ sỹ gắn bó từ những mùa đầu tiên sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Ngay sau khi ban tổ chức gửi đi thông báo chính thức, nhiều khán giả trung thành của Keep Running Trung Quốc tuyên bố sẽ không tiếp tục ủng hộ chương trình này nữa.

Angela Baby, Lý Thần, Trịnh Khải sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với chương trình

Cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán về nguyên nhân khiến đoàn đội Keep Running Trung Quốc “thay máu” hàng loạt. Nhưng có vẻ hai nguyên nhân được chú ý nhất là rating của chương trình và thù lao nghệ sỹ nhận được.

Mặc dù rating mùa 6 không được cao như những mùa trước nhưng so với các chương trình truyền hình thực tế khác, Keep Running vẫn là một trong những chương trình có tỷ lệ người xem cao nhất tại Trung Quốc. Vậy nên nhiều người cho rằng rating không phải là nguyên nhân chính khiến các thành viên cốt cán đồng loạt rút lui khỏi chương trình.

Đặng Siêu, Vương Tổ Lam, Lộc Hàm, Trần Hách đồng loạt không tham gia Keep Running mùa mới

Nguyên nhân trực tiếp của sự việc này được cho là thù lao của các nghệ sỹ tham gia bị cắt giảm rất nhiều nên họ đồng loạt rút lui. Vào tháng 9/2018, thù lao tham gia các chương trình truyền hình thực tế đều có quy định rõ ràng. Thù lao mỗi tập không được vượt quá 800.000 tệ (khoảng 2,8 tỷ đồng), thù lao một mùa của thành viên cố định không được vượt quá 10 triệu tệ (khoảng 35 tỷ đồng).

Thù lao thấp là nguyên nhân chính khiến các thành viên cốt cán không muốn tiếp tục gắn bó

Vì quy định này, rất nhiều nghệ sỹ chỉ lấy được một nửa thù lao so với lúc đầu ký hợp đồng. Có lẽ đây chính là lý do khiến hàng loạt ngôi sao nổi tiếng không còn mặn mà tham gia các chương trình truyền hình thực tế.