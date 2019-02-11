Dương Mịch đẹp ma mị trong những ngày đầu năm mới

Sao quốc tế 11/02/2019 13:48

Những ngày đầu năm, người đẹp họ Dương xuất hiện trên một tạp chí nổi tiếng khoe vẻ đẹp tuổi 30 đầy ma mị của mình.

Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, chuyện Dương Mịch – Lưu Khải Uy hậu ly hôn luôn được truyền thông Hoa ngữ theo dõi sát sao. Thậm chí những vấn đề nhỏ nhất của cặp đôi đình đám này cũng không thoát khỏi sự săm soi của phóng viên và fan hâm mộ.

Những ngày Tết vừa rồi, Dương Mịch thu xếp công việc về Bắc Kinh cùng bố mẹ đón Tết sớm. Sau đó, fan hâm mộ phát hiện vợ cũ của Lưu Khải Uy xuất hiện tại sân bay chuẩn bị đi Hong Kong. Nhiều người cho rằng, Dương Mịch tranh thủ những ngày nghỉ còn lại sang thăm con gái Tiểu Gạo Nếp.

Mới đây, Dương Mịch đã xuất hiện trên ấn phẩm đầu năm của một tạp chí nổi tiếng. Phong thái và vẻ đẹp của người đẹp họ Dương nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Dương Mịch đẹp ma mị trong những ngày đầu năm mới - Ảnh 1
Dương Mịch xuất hiện trên ấn phẩm đầu năm của tạp chí Harper's Bazaar
Dương Mịch đẹp ma mị trong những ngày đầu năm mới - Ảnh 2
Dương Mịch khoe đôi chân dài miên man của mình

Dương Mịch đẹp ma mị trong những ngày đầu năm mới - Ảnh 3

Dương Mịch đẹp ma mị trong những ngày đầu năm mới - Ảnh 4
Những bức hình đen trắng giúp Dương Mịch thể hiện được cá tính mạnh mẽ
Dương Mịch đẹp ma mị trong những ngày đầu năm mới - Ảnh 5
Dương Mịch đẹp ma mị trong những tấm hình này
Dương Mịch đẹp ma mị trong những ngày đầu năm mới - Ảnh 6
Ly hôn dường như không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của Dương Mịch
Dương Mịch đẹp ma mị trong những ngày đầu năm mới - Ảnh 7
Vẻ đẹp cá tính, mặn mà tuổi 30 của nữ diễn viên họ Dương
Dương Mịch đẹp ma mị trong những ngày đầu năm mới - Ảnh 8
Những tấm hình của Dương Mịch nhận được cơn mưa lời khen từ fan hâm mộ

Mặc dù vừa mới ly hôn không lâu nhưng dường như điều này không ảnh hưởng gì đến công việc của người đẹp họ Dương. Cô vẫn tham gia rất nhiều sự kiện truyền thông cũng như tiếp tục hoàn thành những vai diễn của mình.

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Lưu Khải Uy đã tìm được niềm vui mới sau khi ly hôn Dương Mịch

Luôn né tránh các câu hỏi liên quan đến hôn nhân và vợ cũ nhưng kỳ nghỉ lễ vừa rồi, Lưu Khải Uy cho fan hâm mộ thấy anh đã có niềm vui mới.

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