Dương Mịch đẹp ma mị trong những ngày đầu năm mới

Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, chuyện Dương Mịch – Lưu Khải Uy hậu ly hôn luôn được truyền thông Hoa ngữ theo dõi sát sao. Thậm chí những vấn đề nhỏ nhất của cặp đôi đình đám này cũng không thoát khỏi sự săm soi của phóng viên và fan hâm mộ.

Những ngày Tết vừa rồi, Dương Mịch thu xếp công việc về Bắc Kinh cùng bố mẹ đón Tết sớm. Sau đó, fan hâm mộ phát hiện vợ cũ của Lưu Khải Uy xuất hiện tại sân bay chuẩn bị đi Hong Kong. Nhiều người cho rằng, Dương Mịch tranh thủ những ngày nghỉ còn lại sang thăm con gái Tiểu Gạo Nếp.