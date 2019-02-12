Lâm Tâm Như trẻ trung sánh đôi Hoắc Kiến Hoa dự tiệc tân niên của Uông Đông Thành

Cặp đôi nổi tiếng xứ Đài, Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa bất ngờ xuất hiện trong buổi tiệc tân niên của người bạn thân.

Mặc dù liên tục vấp phải tin đồn tình cảm rạn nứt trong thời gian qua, nhưng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa có vẻ không mấy bận tâm. Cả hai đã dành trọn cái Tết này cho gia đình và bạn bè thân thiết.

Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa cùng nhau tham gia bữa tiệc tân niên của người bạn thân Uông Đông Thành

Kể từ khi tuyên bố hẹn hò đến khi làm đám cưới và sinh con, cặp đôi Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như luôn vướng tin đồn tình cảm trục trặc. Đứng trước những tin đồn ác ý đó, cả hai vẫn luôn biết cách chứng minh tình cảm họ dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi.

Để mặt mộc nhưng Lâm Tâm Như vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp

Thời gian gần đây, Hoắc Kiến Hoa ít nhận kịch bản phim truyền hình hơn. Cả hai đều dành tối đa thời gian rảnh rỗi để chăm sóc con gái và vun đắp hạnh phúc gia đình.

Uông Đông Thành chia sẻ những tấm hình này trên trang cá nhân của mình

Mới đây, nam nghệ sỹ Uông Đông Thành đăng trên trang cá nhân của mình hình ảnh về bữa tiệc tân niên, có sự hiện diện của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Lâm Tâm Như để mặt mộc nhưng vô cùng trẻ trung và xinh đẹp sánh đôi ông xã tham gia bữa tiệc của người bạn thân. Hành động này của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như giúp xóa tan mọi nghi ngờ về chuyện tình cảm rạn nứt.

Nguyên nhân thật sự khiến Keep Running Trung Quốc ‘thay máu’ hàng loạt Mặc dù trang chủ Keep Running công bố do các thành viên không thu xếp được thời gian, nhưng cộng đồng mạng đã tìm ra nguyên nhân chính xác của sự việc này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-tre-trung-sanh-doi-hoac-kien-hoa-du-tiec-tan-nien-cua-uong-dong-thanh-314774.html