Dương Mịch bị chê quê mùa khi đọ sắc với siêu mẫu Kendall Jenner tại New York

Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết, Dương Mịch đã vội vàng sang New York tham gia một sự kiện quốc tế.
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Từ trước tới nay, Dương Mịch luôn “bán mạng” cho công việc, hiếm khi có được một ngày nghỉ đúng nghĩa. Nhưng năm vừa qua, sau khi chính thức ly hôn với Lưu Khải Uy, người đẹp họ Dương đã chủ động dành quỹ thời gian ít ỏi của mình đón Tết cùng bố mẹ tại Bắc Kinh.
Kỳ nghỉ lễ kết thúc, Dương Mịch không sang Hong Kong thăm bé Tiểu Gạo Nếp như đồn đoán mà vội vàng bay sang New York tham dự một sự kiện quốc tế của thương hiệu mà cô làm đại diện.
Ngay khi đặt chân tới New York không lâu, Dương Mịch đã có cuộc hội ngộ với siêu mẫu quốc tế Kendall Jenner. Hai người đẹp đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trước báo giới và quan khách.
Mặc dù đều dùng hàng hiệu và khá xinh đẹp, thế nhưng, nhan sắc của Dương Mịch vẫn bị antifan cho là lép vế và có phần nhà quê khi đứng cạnh Kendall Jenner. Ngay lập tức, fan của nữ diễn viên họ Dương đã nhảy vào bênh vực thần tượng, tạo ra một cuộc "khẩu chiến" dữ dội trên mạng xã hội.