Dương Mịch bị chê quê mùa khi đọ sắc với siêu mẫu Kendall Jenner tại New York

Từ trước tới nay, Dương Mịch luôn “bán mạng” cho công việc, hiếm khi có được một ngày nghỉ đúng nghĩa. Nhưng năm vừa qua, sau khi chính thức ly hôn với Lưu Khải Uy, người đẹp họ Dương đã chủ động dành quỹ thời gian ít ỏi của mình đón Tết cùng bố mẹ tại Bắc Kinh.

Vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ, Dương Mịch vội vàng bắt tay vào công việc

Cô tham gia một sự kiện quốc tế diễn ra tại New York

Kỳ nghỉ lễ kết thúc, Dương Mịch không sang Hong Kong thăm bé Tiểu Gạo Nếp như đồn đoán mà vội vàng bay sang New York tham dự một sự kiện quốc tế của thương hiệu mà cô làm đại diện.