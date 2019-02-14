Hàng loạt phim truyền hình Hoa ngữ ‘thả thính’ fan hâm mộ vào đúng ngày Lễ tình nhân

Sao quốc tế 14/02/2019 16:18

‘Cự Tượng’, ‘Đông Cung’, ‘Tam Sinh Tam Thể Chẩm Thượng Thư’ đồng loạt tung những tấm hình ngọt ngào vào đúng ngày Lễ tình nhân.

Ngày Valentine năm nay, rất nhiều bộ phim truyền hình được chờ đợi nhất năm 2019 đều bất ngờ tung hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi chính.

Cự Tượng

Hàng loạt phim truyền hình Hoa ngữ ‘thả thính’ fan hâm mộ vào đúng ngày Lễ tình nhân - Ảnh 1
Nhà sản xuất đăng tải hình ảnh ngọt ngào của Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa trong bộ phim 'Cự Tượng' vào đúng Lễ tình nhân

Với sự góp mặt của Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa, “Cự Tượng” là một trong những bộ phim được khán giả chờ đợi nhất năm 2019.

Đông Cung

“Đông Cung” là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn. Đây được đánh giá là bộ truyện hay nhất của “mẹ kế” Phỉ Ngã Tư Tồn.

Hàng loạt phim truyền hình Hoa ngữ ‘thả thính’ fan hâm mộ vào đúng ngày Lễ tình nhân - Ảnh 2
Cặp đôi Bành Tiểu Nhiễm - Trần Tinh Húc vào vai Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân 
Hàng loạt phim truyền hình Hoa ngữ ‘thả thính’ fan hâm mộ vào đúng ngày Lễ tình nhân - Ảnh 3
'Đông Cung' sẽ chính thức lên sóng vào ngày 14/2 sau 2 tháng trì hoãn

Sau 2 tháng dời lịch phát sóng, vào đúng ngày Lễ tình nhân “Đông Cung” sẽ chính thức lên sóng. Nhà sản xuất cũng tung những hình ảnh lãng mạn nhất của cặp đôi Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân.

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”, Cao Vỹ Quang cùng Địch Lệ Nhiệt Ba viết tiếp mối tình đầy trắc trở giữa Đông Hoa Đế Quân và Bạch Phượng Cửu.

Hàng loạt phim truyền hình Hoa ngữ ‘thả thính’ fan hâm mộ vào đúng ngày Lễ tình nhân - Ảnh 4
Đoàn làm phim 'Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư' cũng 'thả thính' người hâm mộ vào đúng ngày Lễ tình nhân

Mặc dù chưa công bố ngày phát sóng chính thức, nhưng “Tam Sinh Tam Thể Chẩm Thượng Thư” đã trở thành bộ phim cổ trang được mong đợi nhất của năm 2019.

Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba lọt top những nghệ sĩ đóng thuế nhiều nhất Cbiz

Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba lọt top những nghệ sĩ đóng thuế nhiều nhất Cbiz

Mới đây, danh sách những nghệ sĩ nộp thuế nhiều nhất Trung Quốc đã được công bố. Trương Nghệ Hưng, Dương Mịch, Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba đều nằm trong danh sách này.

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Từ khóa:   phim hoa ngữ phim ra mắt dịp valentine

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