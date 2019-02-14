Hàng loạt phim truyền hình Hoa ngữ ‘thả thính’ fan hâm mộ vào đúng ngày Lễ tình nhân

‘Cự Tượng’, ‘Đông Cung’, ‘Tam Sinh Tam Thể Chẩm Thượng Thư’ đồng loạt tung những tấm hình ngọt ngào vào đúng ngày Lễ tình nhân.
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Ngày Valentine năm nay, rất nhiều bộ phim truyền hình được chờ đợi nhất năm 2019 đều bất ngờ tung hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi chính.
Cự Tượng
Với sự góp mặt của Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa, “Cự Tượng” là một trong những bộ phim được khán giả chờ đợi nhất năm 2019.
Đông Cung
“Đông Cung” là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn. Đây được đánh giá là bộ truyện hay nhất của “mẹ kế” Phỉ Ngã Tư Tồn.
Sau 2 tháng dời lịch phát sóng, vào đúng ngày Lễ tình nhân “Đông Cung” sẽ chính thức lên sóng. Nhà sản xuất cũng tung những hình ảnh lãng mạn nhất của cặp đôi Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân.
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư
Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”, Cao Vỹ Quang cùng Địch Lệ Nhiệt Ba viết tiếp mối tình đầy trắc trở giữa Đông Hoa Đế Quân và Bạch Phượng Cửu.
Mặc dù chưa công bố ngày phát sóng chính thức, nhưng “Tam Sinh Tam Thể Chẩm Thượng Thư” đã trở thành bộ phim cổ trang được mong đợi nhất của năm 2019.