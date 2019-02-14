Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba lọt top những nghệ sĩ đóng thuế nhiều nhất Cbiz

Sao quốc tế 14/02/2019 08:39

Mới đây, danh sách những nghệ sĩ nộp thuế nhiều nhất Trung Quốc đã được công bố. Trương Nghệ Hưng, Dương Mịch, Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba đều nằm trong danh sách này.

Ngày 13/2/2019, tài khoản mạng xã hội của thành phố Đông Dương - nơi quản lý trực tiếp phim trường Hoành Điếm, đã đăng công khai những công ty và nghệ sĩ nộp thuế năm 2018.

Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba lọt top những nghệ sĩ đóng thuế nhiều nhất Cbiz - Ảnh 1
Năm 2018, công ty của Trương Nghệ Hưng lọt top 100 công ty nộp thuế nhiều nhất
Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba lọt top những nghệ sĩ đóng thuế nhiều nhất Cbiz - Ảnh 2
Dương Mịch cũng nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 54 tỷ đồng

Theo đó, công ty của nam ca sĩ, diễn viên Trương Nghệ Hưng lọt vào top 100 công ty nộp thuế nhiều nhất với số tiền 19.130.000 tệ (tương đương khoảng 66 tỷ đồng). Nữ diễn viên Dương Mịch cũng nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 15.530.000 tệ (tương đương khoảng 54 tỷ đồng). Một thành viên khác trong công ty Gia Hành của Dương Mịch là Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có tên trong danh sách này. Năm 2018, Nhiệt Ba nộp thuế 6.660.000 tệ (khoảng 23 tỷ đồng). 

Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba lọt top những nghệ sĩ đóng thuế nhiều nhất Cbiz - Ảnh 3
Nam ca sĩ nổi tiếng Lộc Hàm cũng lọt vào danh sách những nghệ sĩ nộp thuế nhiều nhất Trung Quốc năm 2018 với số tiền khoảng 22 tỷ đồng
Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba lọt top những nghệ sĩ đóng thuế nhiều nhất Cbiz - Ảnh 4
Công ty Gia Hành nhận được nhiều lời khen khi có Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba đều lọt top

Ngoài ra, Cảnh Điềm, Hoa Thần Vũ, Lộc Hàm, Tần Tuấn Kiệt, Lưu Đào, Cận Đông đều có tên trong danh sách những nghệ sĩ nộp thuế nhiều nhất năm 2018. Sau sự kiện Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế, các nghệ sĩ nổi tiếng Hoa ngữ đã tích cực hơn trong việc nộp thuế cho nhà nước.

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