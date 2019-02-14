Đặng Luân – Lý Thấm đồng loạt lên tiếng sau nghi án hẹn hò

Sao quốc tế 14/02/2019 18:01

Sau khi thông tin hẹn hò được đăng tải, Đặng Luân – Lý Thấm trở thành tâm điểm của truyền thông. Sau đó không lâu cả hai đã có câu trả lời cho người hâm mộ.

Vài ngày trước đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Lễ tình nhân năm nay một cặp đôi mới của Cbiz sẽ công khai chuyện hẹn hò. Nam chính là diễn viên nổi tiếng từ một bộ phim truyền hình cổ trang. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Hồ Ca và Lý Dịch Phong. Ngay sau đó, Lý Dịch Phong và Hồ Ca đồng loạt phủ nhận mình là người được truyền thông quan tâm.

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Đặng Luân được nhiều người biết đến qua vai diễn Húc Phượng trong 'Hương Mật Tựa Khói Sương'

Chiều 14/2, thông qua mạng xã hội, "đệ nhất paparazzi xứ Trung" Trác Vỹ đăng loạt ảnh Đặng LuânLý Thấm xuất hiện ở cùng một khách sạn. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều người hoài nghi Lý Thấm và Đặng Luân đang hẹn hò.

Đặng Luân – Lý Thấm đồng loạt lên tiếng sau nghi án hẹn hò - Ảnh 2
Lý Thấm là diễn viên vừa xinh đẹp vừa tài năng của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Ngay sau đó không lâu, ê-kíp của Đặng Luân đã lên tiếng phủ nhận tin đồn và khẳng định anh vẫn đang độc thân. Nàng “Hàm Hương Kiến” Lý Thấm cũng nhanh chóng có hành động trấn an dư luận. Trên trang cá nhân, cô dí dỏm viết: “Sinh nhật năm ngoái được tặng một chai rượu hoa đào, hy vọng thoát ế, xem ra nó vẫn chưa có tác dụng. Chúc mọi người Lễ tình nhân vui vẻ”.

Đặng Luân – Lý Thấm đồng loạt lên tiếng sau nghi án hẹn hò - Ảnh 3
Sau khi có tin đồn hẹn hò, Đặng Luân và Lý Thấm đồng loạt lên tiếng phủ nhận
Đặng Luân – Lý Thấm đồng loạt lên tiếng sau nghi án hẹn hò - Ảnh 4
Cả hai đều xác nhận hiện nay vẫn đang độc thân

Trước đây, khi cùng tham gia chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” phiên bản Trung, Lý Thấm và Đặng Luân đã từng dính tin đồn hẹn hò nhưng chưa một lần thừa nhận.

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