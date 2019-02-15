Sau Đặng Luân, đến lượt Dương Dương dính tin đồn hẹn hò mỹ nhân ‘Hoan Lạc Tụng’

Mạng xã hội Trung Quốc lại một lần nữa dậy sóng khi có tin đồn ‘nam thần’ Dương Dương đang hẹn hò với nữ diễn viên trẻ Kiều Hân.

Ngày 14/2, cặp đôi Đặng Luân – Lý Thấm trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ khi Trác Vỹ đăng những hình ảnh cho rằng hai người đến cùng một khách sạn. Nhưng ngay sau đó cả hai đều đăng đàn phủ nhận đồng thời xác nhận mình vẫn còn độc thân. Dương Dương là nam diễn viên được mến mộ nhất Trung Quốc hiện nay Đến ngày hôm nay, cộng đồng mạng lại chấn động bởi thông tin “nam thần” được yêu mến nhất Trung Quốc – Dương Dương đang hẹn hò với nữ diễn viên Kiều Hân. Theo nguồn tin này, người hâm mộ đã bắt gặp Dương Dương và Kiều Hân cùng đi mua sắm ở Luân Đôn. Đặc biệt, hai người đặt bàn ăn ở nhà hàng vào đúng Lễ tình nhân. Mặc dù không chụp được hình ảnh nhưng thông tin này cũng đủ khiến fan hâm mộ của Dương Dương đứng ngồi không yên.

Người hâm mộ bắt gặp Dương Dương và Kiều Hân hẹn hò tại Luân Đôn Hiện tại, Dương Dương đang quay phim tại Luân Đôn. Trên trang cá nhân của mình, Kiều Hân cũng đăng tải những hình ảnh cho thấy mình đang ở Anh. Chính sự trùng hợp này khiến tin đồn cả hai hẹn hò càng có cơ sở. Kiều Hân nổi tiếng nhờ vai diễn ngoan hiền Quan Sư Nhĩ trong bộ phim 'Hoan Lạc Tụng' Trước đây, Dương Dương từng có 1 năm học tại Học Viện Hí Kịch Trung Ương, Kiều Hân chính là bạn học của “Đại thần Tiêu Nại”. Cả hai thường xuyên tương tác trên Weibo và có quan hệ rất thân thiết.

Dương Dương và Kiều Hân đều lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò Sau khi những tin đồn này tràn ngập mạng xã hội, phóng viên đã liên lạc với Dương Dương. Tuy nhiên người đại diện của nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận: “Không có chuyện đó. Họ là bạn học nhiều năm, nếu có tình cảm thì đã sớm có rồi”. Kiều Hân cũng nhanh chóng phản bác: “Tin đó là giả”. Dương Dương và Kiều Hân là bạn học tại Học Viện Hí Kịch Trung Ương Kiều Hân là nữ diễn viên trẻ, gây ấn tượng với vai Quan Sư Nhĩ trong bộ phim truyền hình ăn khách “Hoan Lạc Tụng”. Sau thành công của bộ phim này, sự nghiệp của Kiều Hân phát triển nhanh chóng.

Đặng Luân – Lý Thấm đồng loạt lên tiếng sau nghi án hẹn hò Sau khi thông tin hẹn hò được đăng tải, Đặng Luân – Lý Thấm trở thành tâm điểm của truyền thông. Sau đó không lâu cả hai đã có câu trả lời cho người hâm mộ.

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