Những nữ minh tinh Hoa ngữ ‘thân bại danh liệt’ chỉ sau một đêm vì ngoại tình

Sao quốc tế 16/02/2019 05:41

Trong giới giải trí Hoa ngữ, rất nhiều diễn viên nổi tiếng sau một đêm nhưng cũng có nhiều nghệ sỹ mất đi tất cả chỉ sau một đêm.

Mã Dung

Chuyện tình cảm giữa Mã Dung và Vương Bảo Cường tốn khá nhiều giấy mực của báo giới Trung Quốc. Mã Dung xinh đẹp đồng ý kết hôn với một diễn viên xấu trai nhưng đầy tài năng Vương Bảo Cường. Sau khi kết hôn, cặp đôi có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Mọi người trong giới và truyền thông đều ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Những nữ minh tinh Hoa ngữ ‘thân bại danh liệt’ chỉ sau một đêm vì ngoại tình - Ảnh 1
Mã Dung - Vương Bảo Cường từng có một gia đình hạnh phúc

Khi sự nghiệp của Vương Bảo Cường ngày một phát triển thì Mã Dung bất ngờ ngoại tình với người quản lý của chồng mình. Mọi chuyện bại lộ, hình tượng Mã Dung xây dựng bao lâu nay bỗng dưng tan biến. Gia đình hạnh phúc cũng vì cô mà tan nát.

Những nữ minh tinh Hoa ngữ ‘thân bại danh liệt’ chỉ sau một đêm vì ngoại tình - Ảnh 2
Mã Dung ngoại tình, hôn nhân tan vỡ và trở thành chủ đề đàm tiếu của dư luận

Không dừng lại ở đó, Mã Dung còn tỏ ra không hề hối hận vì hành động phản bội hôn nhân của mình mà luôn tìm cách bám lấy Vương Bảo Cường để đòi chia tài sản. Rất nhiều người tỏ thái độ coi thường và bài xích cô.

Lý Tiểu Lộ

Là một nữ diễn viên nổi tiếng với nhiều giải thưởng, Lý Tiểu Lộ là người có địa vị trong giới giải trí Hoa ngữ. Khi kết hôn với Giả Nãi Lượng, nhiều người ví von đây là cặp đôi trai tài gái sắc. Sau khi kết hôn, Giả Nãi Lượng hết lòng yêu chiều vợ con. Gia đình hạnh phúc của họ trở thành hình mẫu trong giới showbiz đầy thị phi.

Những nữ minh tinh Hoa ngữ ‘thân bại danh liệt’ chỉ sau một đêm vì ngoại tình - Ảnh 3
Vốn có gia đình hạnh phúc nhưng Lý Tiểu Lộ lại không an phận, cô mất tất cả chỉ sau một đêm

Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, Lý Tiểu Lộ ngoại tình với đàn em Pgone. Giả Nãi Lượng dường như không chấp nhận nổi sự thật này nên đã thay đổi rất nhiều về tính cách. Chỉ một đêm, Lý Tiểu Lộ đã hủy hoại một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp cũng ngày một đi xuống. Mặc dù hiện nay, Lý Tiểu Lộ làm rất nhiều việc để “tẩy trắng” nhưng trong mắt người hâm mộ, cô không xứng đáng nhận được sự tha thứ.

Đổng Khiết

Nói đến Đổng Khiết, mọi người đều nhớ đến nhân vật Lãnh Thanh Thu trong “Kim Phấn Thế Gia”. Nhờ vẻ ngoài thuần khiết, đáng yêu của mình, cô nhận được sự yêu mến của khán giả.

Những nữ minh tinh Hoa ngữ ‘thân bại danh liệt’ chỉ sau một đêm vì ngoại tình - Ảnh 4
Đổng Khiết bị chỉ trích nặng nề vì ngoại tình với Vương Đại Trị

Đổng Khiết kết hôn với Phan Việt Minh, được cho là xứng đôi vừa lứa. Nhưng không được bao lâu, những hình ảnh hẹn hò lén lút của Đổng Khiết và Vương Đại Trị được tung ra. Vì nguyên nhân này, cặp đôi Đổng Khiết – Phan Việt Minh ly hôn. Từ đó, hình ảnh “ngọc nữ” của Đồng Khiết trong mắt người hâm mộ cũng không còn, sự nghiệp ngày một đi xuống.

Bạch Bách Hà

Những nữ minh tinh Hoa ngữ ‘thân bại danh liệt’ chỉ sau một đêm vì ngoại tình - Ảnh 5
Sự nghiệp Bạch Bách hà xuống dốc sau khi ngoại tình với trai trẻ

Bạch Bách Hà là một nữ diễn viên vô cùng xuất sắc của màn ảnh rộng Hoa ngữ. Những bộ phim cô tham gia đều đứng đầu về doanh thu phòng vé. Có sự nghiệp đáng mơ ước như vậy nhưng Bạch Bách Hà lại tự tay hủy hoại chỉ sau một đêm. Khi chưa kết thúc hôn nhân với Trần Tập Vũ, cô đã cặp kè với trai trẻ và bị phóng viên phát hiện. Sự việc này khiến nhiều người có cái nhìn không tốt về “ảnh hậu” Bạch Bách Hà.

Trương Bá Chi

Sau khi nổi tiếng nhờ “Vua Hài Kịch”, Trương Bá Chi được nhiều người yêu mến. Cô được đặt biệt danh “Ngọc nữ trưởng môn nhân”. Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong kết hôn và trở thành cặp “kim đồng – ngọc nữ” của làng giải trí xứ Cảng Thơm.

Những nữ minh tinh Hoa ngữ ‘thân bại danh liệt’ chỉ sau một đêm vì ngoại tình - Ảnh 6
Trương Bá Chi đánh mất hình tượng ngọc nữ sau khi scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy lan truyền rộng rãi

Khi cuộc sống hôn nhân đang viên mãn, scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy lan truyền khắp Châu Á. Người bị ảnh hưởng trực tiếp chính là Trương Bá Chi. Cũng chính từ đây, hình ảnh ngọc nữ của Trương Bá Chi không còn, sự nghiệp của cô cũng tuột dốc không phanh. Chỉ sau một đêm, Trương Bá Chi mất đi tất cả mọi thứ.

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Mạng xã hội Trung Quốc lại một lần nữa dậy sóng khi có tin đồn ‘nam thần’ Dương Dương đang hẹn hò với nữ diễn viên trẻ Kiều Hân.

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Từ khóa:   sao Hoa ngữ ngoại tình Lý Tiểu Lộ Trương Bá Chi

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