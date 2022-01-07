Nhờ 'Sơn Hà lệnh', Cung Tuấn giành giải 'Nghệ sĩ có Giá trị thương mại nhất năm 2021'

Có thể thấy, năm 2021 là một năm “bội thu" của nam diễn viên "Sơn hà lệnh".

Mới đây, vào tối ngày 5/1, nam diễn viên Cung Tuấn vinh dự nhận được giải thưởng Nghệ sĩ có Giá trị Thương mại của năm 2021 tại đêm Thịnh điển kỷ niệm 25 năm Thời thượng Tiên sinh Esquire. Trước đó, Cung Tuấn cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng Nhân vật phong thượng năm 2021 tại đêm Thịnh Thiển Thời Thượng Sohu. Phong Thượng ở đây nghĩa là đề cập đến những trào lưu/xu hướng được phổ biến, thịnh hành trong xã hội. Có thế nói, nhờ thành công của Sơn hà lệnh hồi đầu năm 2021 mà Cung Tuấn trở thành lưu lượng nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ và được nhiều đạo diễn để mắt đến. Các dự án phim đắp chiếu từ năm xưa cũng được nền tảng xem xét cho lên sóng liên tiếp.

Được biết, Cung Tuấn có lịch trình vô cùng dày đặc, được rất nhiều thương hiệu nổi tiếng liên hệ hợp tác, mời quảng cáo không ngừng nghỉ trong một năm qua. Cho nên, việc dẫn đầu bảng xếp hạng về giá trị thương mại cũng không có gì làm lạ đối với anh chàng sinh năm 1992 này. Bộ phim Khu vườn ngủ say của Cung Tuấn và Kiều Hân sau 21 ngày lên sóng đã thu về 800 triệu view, đứng đầu Bảng xếp hạng rating phim truyền hình chiếu cùng khung giờ trên cả nước của CCData. Chỉ số 2,06 / Thị phần 5,9%. Quán quân tại bảng xếp hạng rating phim truyền hình chiếu cùng khung giờ trên cả nước của Kuyun. Chỉ số 0,6664% với thị phần 6,4731%. Đây được xem là thành công lớn cho ekip sản xuất và dàn cast chính.

Ngoài ra, cặp đôi Hàn Diệp – Đế Tử Nguyên trong phim An Lạc truyện do Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính cũng lọt Top cặp đôi được mong đợi nhất năm 2022. Ra mắt từ năm 2015 nhưng mãi 6 năm sau, Cung Tuấn mới có được sự thành công nhờ vào phim đam mỹ Sơn Hà Lệnh, một bước trở thành sao hạng A của Cbiz. Tuy có hơi muộn nhưng sự nghiệp của anh chàng phất lên như diều gặp gió. Được biết, Cung Tuấn nổi tiếng là một diễn viên làm việc chuyên nghiệp lại rất chân thành. Nhìn qua những vai diễn mà Cung Tuấn đảm nhận có thể nhận thấy anh chàng sinh năm 1992 này hoàn toàn chinh phục lòng tin của khán giả bằng cảm xúc đầy chân thật qua từng nhân vật anh hoá thân.

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