5 nam thần cổ trang Cbiz năm 2022: Cung Tuấn đẹp mê mẩn nhưng vẫn chưa bằng soái ca này

Cái tên Nhậm Gia Luân đang gây bão trên khắp MXH qua những bộ phim cổ trang trong những năm gần đây. Trước có Cẩm y chi hạ sau có Châu sinh như cố và trong năm 2022 Nhậm Gia Luân sẽ quay trở lại với siêu phẩm Ngự giao ký.

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sẽ có cơ hội trải nghiệm tình yêu giữa người và giao nhân (tiên cá) vô cùng độc đáo. Nữ chính Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) là một cô gái mang trong mình sức mạnh đặc biệt.

Vì lẽ đó, cô bị chính cha mình giam cầm, cho uống độc dược để dễ kiểm soát trong tay. Đó là cho đến khi Kỷ Vân Hòa gặp người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân) cũng đang đau đáu với việc bị kìm hãm tự do. Cả hai dần nảy sinh tình cảm, nhưng trên hết là cùng chung chí hướng muốn thoát thân khỏi xiềng xích trói buộc.

Hai người yêu nhau trong sự cấm đoán và xa cách. Sau này khi gặp lại, một người đứng trên vạn người còn người kia lại như ngọn đèn dầu sắp cạn. Trải qua hàng vạn đau khổ, ngược tâm. Liệu cả hai có được cái kết êm đẹp bên nhau?

Cung Tuấn- An Lạc Truyện

Sơn Hà Lệnh là bộ phim cổ trang mang lại sự nổi tiếng cho Cung Tuấn. Là một trong những điểm sáng của phim, Cung Tuấn khiến người xem ngẩn ngơ trước tạo hình một Ôn Khách Hành hào hoa, hơi dữ dằn nhưng lại khiến hội chị em mê mệt.

Trong năm 2022, mỹ nam Sơn Hà Lệnh sẽ có tạo hình cổ trang mới trong An Lạc truyện. Đây hiện đang được đánh giá là dự án truyền hình cổ trang có tiềm năng trong thời gian tới khi quy tụ dàn cast đình đám bao gồm Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba. Cách đây không lâu, ekip đoàn phim tung loạt ảnh tại hậu trường, hé lộ tạo hình mới nhất của Cung Tuấn.

Vào vai Hàn Diệp - thái tử Đại Tĩnh, Cung Tuấn khoe trọn vẻ ngoài cao quý, vừa trầm tĩnh, vừa lạnh lùng cùng với nét mặt ôn nhu khiến bao người ngất ngây. Với gương mặt được ví là sinh ra để đóng các vai diễn cổ trang, nam diễn viên dường như càng trở lên nổi bật hơn khi diện các trang phục được chuẩn bị kỳ công trong An Lạc truyện.

Hứa Khải - Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Trong dự án phim Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, Hứa Khải được fan hâm mộ khen ngợi bởi phần tạo hình bắt mắt với vẻ ngoài có đôi phần lạnh lùng, cao ngạo đúng với nhân vật được mô tả trong tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ được xem là một trong những dự án phim lớn của điện ảnh Hoa ngữ trong năm 2022. Phim thuộc thể loại cổ trang được khai máy từ ngày 25.10 tại Hoành Điếm. Bạn diễn trong phim của Hứa Khải là mỹ nhân Cổ Lực Na Trát.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ xoay quanh nhân vật Đông Bá Tuyết Ưng, một người mang dòng máu Thái Cổ. Ngay từ khi sinh ra, anh đã phải chịu cảnh đơn côi, sống vất vưởng cùng với em trai do cha mất sớm, mẹ bị bắt giam. Khi lớn lên, anh quyết định “tầm sư học đạo” với mục đích tìm kiếm cơ hội cứu mẹ khỏi lao ngục.

Trong cuộc hành trình tu luyện khổ ải, Đông Bá Tuyết Ưng vô tình gặp được Du Tĩnh Thu – hậu duệ của Thần Tộc, người được biết dưới tên Huyền Nữ Điện Hạ. Cả hai sau đó cùng nhau trải qua nhiều cửa ải sinh tử và dần nảy sinh tình cảm với nhau. Từ đó, cặp đôi cùng nhau chiến đấu với Ma Tộc, giải cứu cho mẹ của Đông Bá Tuyết Ưng và nên duyên vợ chồng.

Dương Dương - Thả Thí Thiên Hạ

Tạo hình cổ trang của Dương Dương trong Thả thí thiên hạ lại khiến cư dân mạng bất ngờ. Có vẻ như Dương Dương đã trở lại "đỉnh cao nhan sắc”, thậm chí trông anh còn trẻ hơn cả hồi đóng Yêu em từ cái nhìn đầu tiên 5 năm trước.

Trong phim Thả thí thiên hạ, Dương Dương vào vai Hắc Phong Tức, được miêu tả là người đàn ông có thân phận cao quý, tính cách phóng khoáng, hào hiệp. Thả thí thiên hạ dựa trên tiểu thuyết ngôn tình võ hiệp cùng tên rất được yêu thích của tác giả Khuynh Linh Nguyệt. Nội dung xoay quanh hành trình chinh phục giang hồ và thiên hạ của nữ chính Bạch Phong Tịch, người được đồn sẽ thay đổi số mệnh của các quốc gia.

La Vân Hi - Trường Nguyệt Tẫn Minh

La Vân Hi luôn được đánh giá là một trong những nam diễn viên phù hợp trong các tạo hình cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ. Với sự trở lại trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, anh chàng lại khiến công chúng đứng ngồi khôn yên với tạo hình đầy khí chất pha chút ma mị.

Mặc dù xuất hiện trong bộ trang phục đen cùng với rất nhiều phụ kiện đi kèm nhưng nam diễn viên vẫn cho thấy vẻ điển trai cùng thần thái ngút ngàn.