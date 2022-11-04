Sao võ thuật Lý Liên Kiệt hiếm hoi xuất hiện công khai sau thời gian 'ở ẩn' vì bệnh tật

Sao quốc tế 04/11/2022 14:10

Ngoài tập trung vào việc chữa bệnh, những năm gần đây Lý Liên Kiệt thường dành thời gian cho các cô con gái của mình.

Truyền thông đưa tin, vài ngày trước, Lý Liên Kiệt đã xuất hiện tại một công viên công cộng tại nước ngoài. Nam tài tử diện trang phục giản dị, tập Thái Cực Quyền cùng con gái và nhiều người khác.

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Lý Liên Kiệt đã xuất hiện tại một công viên công cộng tại nước ngoài cùng với con gái - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng sức khỏe của Lý Liên Kiệt đã ổn định hơn trước rất nhiều. Tài tử võ thuật có thần sắc hồng hào, tươi tắn và các bước di chuyển cũng nhanh nhẹn, nhẹ nhàng hơn.

Vài năm gần đây, tin tức về Lý Liên Kiệt rất ít, nam diễn viên gần như mất tích khỏi làng giải trí vì vấn đề sức khỏe. Cũng vì vậy mà nhiều tin đồn về tài tử họ Lý ngày càng xuất hiện nhiều mà chủ yếu là xoay quanh sức khỏe của ông như bệnh nặng, sắp qua đời. Đặc biệt là ở những lần Lý Liên Kiệt lộ diện với ngoại hình già nua, khó nhận ra.

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Vào cuối tháng 8 vừa qua, Lý Liên Kiệt chia sẻ lên trang cá nhân của mình rằng ông đã hoàn thành khóa tu thập thất kéo dài 3 tuần tại một ngôi chùa ở ngoại thành. Nam diễn viên cho biết, tại đây giống như nhà của ông vì mọi người đối xử với nhau như anh em.

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Lý Liên Kiệt hoàn thành một khóa tu kéo dài 3 tuần vào cuối tháng 8 vừa qua - Ảnh: Internet

Sau khi Lý Liên Kiệt mắc bệnh cường giáp vào năm 2010, nam diễn viên đã có cơ duyên với Phật pháp. Sau khi khỏi bệnh, ông đã tìm hiểu nhiều về tôn giáo này và tham gia nhiều khóa tu cũng như đến thăm các địa danh Phật giáo.

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Ngoài mối quan tâm đến Phật giáo, ưu tiên hàng đầu của Lý Liên Kiệt chính là gia đình - Ảnh: Internet

Ngoài mối quan tâm đến Phật giáo, ưu tiên hàng đầu của Lý Liên Kiệt chính là gia đình mình. Thi thoảng, nam tài tử vẫn sang Mỹ để thăm 2 cô con gái của mình.

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