Người đàn ông được Chung Tử Đơn bái làm sư phụ và mang nỗi ám ảnh vì từng để thua Lý Liên Kiệt bởi điều này

Sao quốc tế 25/07/2023 10:47

Ít người biết rằng huyền thoại võ thuật Triệu Trường Quân và Lý Liên Kiệt từng là kình địch thời niên thiếu.

Nếu nhắc đến cái tên Triệu Trường Quân, nhiều thế hệ 90-2000 chắc chưa từng nghe đến cũng chẳng nhớ mặt nhớ tên. Nhưng, thời quá khứ người đàn ông này từng là một trong những huyền thoại. Được biết, Triệu Trường Quân là huyền thoại vĩ đại của môn wushu.Người đàn ông được Chung Tử Đơn bái làm sư phụ và mang nỗi ám ảnh vì từng để thua Lý Liên Kiệt bởi điều này - Ảnh 1

Người đàn ông được Chung Tử Đơn bái làm sư phụ và mang nỗi ám ảnh vì từng để thua Lý Liên Kiệt bởi điều này - Ảnh 2

Triệu Trường Quân là huyền thoại vĩ đại của môn wushu

Có thông tin Triệu Trường Quân từng có 10 năm liên tiếp là kiện tướng quốc gia môn Wushu của Trung Quốc. Cho đến nay, kỷ lục đó vẫn chưa bị phá vỡ ở làng võ thuật Trung Quốc. Ngoài thân phận này, Triệu Trường Quân còn là sư phụ của Chung Tử Đơn.

Lý Liên Kiệt, Chung Tử Đơn và Hồng Kim Bảo đều là những ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ rất lớn và từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh bom tấn. Nhưng, nếu xét thuần túy về trình độ võ thuật, cả ba người này đều thua xa Triệu Trường Quân.

Người đàn ông được Chung Tử Đơn bái làm sư phụ và mang nỗi ám ảnh vì từng để thua Lý Liên Kiệt bởi điều này - Ảnh 3
 Triệu Trường Quân từng có 10 năm liên tiếp là kiện tướng quốc gia môn Wushu của Trung Quốc

Sinh năm 1960, Triệu Trường Quân luyện võ từ rất sớm, lúc lên 6 tuổi. Sau đó, ông được đào tạo chuyên nghiệp ở đội tuyển wushu trẻ quốc gia ở tuổi lên 10. 2 năm sau, Triệu Trường Quân đoạt HCV giải vô địch taolu toàn Trung Quốc.

Trong suốt sự nghiệp trở thành vận động viên của mình, Triệu Trường Quân từng mang về cho mình rất nhiều danh hiệu nổi bật. Ông sở hữu 54 tấm HCV ở các giải quốc tế về taolu và cả một số danh hiệu vô địch tán thủ. Thời quá khứ, người ta đặt cho Triệu Trường Quân biệt danh “Ông vua của những nhà vô địch”.

Người đàn ông được Chung Tử Đơn bái làm sư phụ và mang nỗi ám ảnh vì từng để thua Lý Liên Kiệt bởi điều này - Ảnh 4
Triệu Trường Quân và Chung Tử Đơn 

Theo website Masteringwushu.com từng ca ngợi Triệu Trường Quân: 'Tốc độ và sức mạnh của Triệu Trường Quân là hoàn hảo. Triệu Trường Quân là nhân vật vô cùng hiếm hoi từng trở thành kiện tướng quốc gia suốt 10 năm liên tiếp, từ 1978 đến 1987. Cho đến nay, kỷ lục đó vẫn chưa bị phá vỡ ở làng võ thuật Trung Quốc.'

Là người có danh tiếng, Triệu Trường Quân từng đảm nhận vai trò là cố vấn võ thuật cho một số tác phẩm điện ảnh nổi bật ở Trung Quốc. Theo tin tức từ Cunman, ông từng được Chung Tử Đơn bái làm thầy. Có thời gian ngôi sao võ thuật tập luyện dưới sự hướng dẫn của Triệu Trường Quân. Trong khoảng hơn 1 năm, Chung Tử Đơn học được thêm nhiều kỹ năng về kungfu.

Người đàn ông được Chung Tử Đơn bái làm sư phụ và mang nỗi ám ảnh vì từng để thua Lý Liên Kiệt bởi điều này - Ảnh 5
Có tin tức tiết lộ Hồng Kim Bảo từng nhiều lần thuyết phục Triệu Trường Quân hợp tác để cùng sản xuất phim

Không riêng gì Chung Tử Đơn, ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo cũng đặc biệt ngưỡng mộ huyền thoại võ thuật họ Triệu. Có tin tức tiết lộ Hồng Kim Bảo từng nhiều lần thuyết phục Triệu Trường Quân hợp tác để cùng sản xuất một số bộ phim bom tấn nhưng bị từ chối.

Giữa Triệu Trường Quân với Lý Liên Kiệt cũng từng có mối liên hệ với nhau. Có một lần, sau khi quay xong bộ phim “Thiếu Lâm Tự”, Lý Liên Kiệt đã bày tỏ nguyện vọng muốn được giao đấu với Triệu Trường Quân. Họ Triệu đồng ý.

Người đàn ông được Chung Tử Đơn bái làm sư phụ và mang nỗi ám ảnh vì từng để thua Lý Liên Kiệt bởi điều này - Ảnh 6
Triệu Trường Quân và Lý Liên Kiệt 

Sau đó, hai người đã giao đấu theo hình thức mặc áo giáp để tính điểm. Kết quả, Triệu Trường Quân với tốc độ và sự chính xác cao hơn đã là người giành chiến thắng.

Sau khi giải nghệ, ông không đi theo con đường của Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Hồng Kim Bảo, Ngô Kinh… để trở thành một diễn viên điện ảnh dù từng nhận được nhiều lời mời. Thay vào đó, ông lựa chọn con đường trở thành một HLV chuyên nghiệp. Ông từng đảm nhận vai trò làm Phó Chủ tịch Hiệp hội wushu tỉnh Thiểm Tây và là người đứng đầu của học viện wushu nổi tiếng thế giới mang chính tên của ông. 

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