Mới đây, Lý Liên Kiệt tiết lộ ông không quan tâm tới cái chết và đã giao phó cho vợ việc chuẩn bị tang lễ của mình.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Lý Liên Kiệt kể ngày trước, để đóng những cảnh hành động, võ thuật buộc phải giữ cơ thể thật đẹp. Ông thường xuyên tập luyện với cường độ cao, để tỉ lệ mỡ xuống thấp nhất. Tuy nhiên, điều này lại khiến ông phải chịu áp lực về tinh thần, thể chất rất lớn. Có những lần, khi quay phim xong, ông bị ngất vì không thở được. Điều này tạo ra nỗi sợ kéo dài nhiều năm với Lý Liên Kiệt. Chính vì thế, Lý Liên Kiệt không còn sợ ranh giới giữa sự sống, cái chết. Ông căn dặn vợ sau này khi ông qua đời thì chỉ tổ chức tang lễ đơn giản, không được dựng tượng. Ông cũng không câu nệ nơi chôn cất.

Tuy nhiên, theo Lý Liên Kiệt, sức khỏe của ông yếu, nhưng việc bị đồn đã qua đời khiến nam diễn viên không hài lòng. Giữa tháng 11, nam nghệ sĩ tham gia sự kiện quảng bá cho cuốn sách mới Beyond Life and Death của ông tại Đài Loan, Trung Quốc. Khi xuất hiện trên sân khấu, Lý Liên Kiệt nói: "Xin chào mọi người, tôi vẫn chưa chết".

Lý Liên Kiệt cũng đã dừng đóng phim khoảng 3 năm. Ông dành nhiều thời gian bên hai con gái và vợ tại nước ngoài. Trong cuốn sách Beyond Life and Death của mình, Lý Liên Kiệt chia sẻ về quãng thời gian ông cùng gia đình chống chọi lại căn bệnh trầm cảm của con gái út Jada. Nam diễn viên dùng từ "nội tâm bất lực" khi không thể giúp con gái vượt qua những vấn đề tâm lý, gia đình nam diễn viên luôn lo sợ một ngày tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Cách đây vài năm, Lý Liên Kiệt khiến người hâm mộ giật mình vì hình ảnh tiều tụy, già nua như ông già 80. Để trấn an công chúng, nam diễn viên cho biết đó là những tấm hình được chụp trong thời gian ông tu tập và đàm đạo về võ học truyền thống ở Tây Tạng. Lý Liên Kiệt hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ khoảng năm 1982. Ông nổi tiếng với dòng phim võ thuật qua các phim như: Thiếu Lâm Tự, Hoàng Phi Hồng, Quỷ cước, Tinh võ anh hùng... Những năm qua, ông sống khá kín tiếng. Trong vài lần xuất hiện công khai, công chúng đều bất ngờ với vẻ ngoài già hơn tuổi thật của ông. Khi đó, Lý Liên Kiệt đều trấn an khán giả rằng ông ổn.

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