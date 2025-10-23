Qua đêm nay 24/10, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tha hồ ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 23/10/2025 21:17

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau bước vào đại vận, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng.

Tuổi Tuất 

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ tương đối suôn sẻ, hanh thông. Tính chất công việc được Quý Nhân trợ mệnh. Tinh thần thoải mái và tập trung cao độ giúp cho bản mệnh sớm hoàn thành dự định đặt ra trước đó.

Vận trình tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Bạn và người ấy xa cách nhau trong một khoảng thời gian dài sau đó lại trở về bên nhau. Thổ sinh Kim giúp cho chuyện tình cảm của bạn và người ấy thêm tươi mới và ngập tràn tiếng cười. Ngoài ra, việc coi trọng tình nghĩa giúp người độc thân nhanh chóng tạo ấn tượng tốt với người khác giới.

Qua đêm nay 24/10, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tha hồ ăn sung mặc sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Qua đêm nay 24/10, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tha hồ ăn sung mặc sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi khéo léo, hoạt bát, nhẹ nhàng, thường có sự suy đoán sâu sa. Đây là một trong những con giáp có bước ngoặt lớn về tài chính. Nhờ cát tinh chiếu rọi, vận trình của họ hanh thông tuyệt đối. Đây là lúc bản mệnh nên mạnh dạn nắm bắt các cơ hội đang tới – khả năng cao sẽ trúng lớn, thu lợi nhuận không tưởng. Bất kể ở vị trí công việc nào, họ cũng hưởng trái ngọt sau những nỗ lực không biết mệt mỏi.

Không chỉ tiền bạc vượng phát, danh tiếng được củng cố, tuổi Mùi còn được “thần tình yêu” gõ cửa. Người độc thân được giới thiệu cho người phù hợp. Người đã kết hôn thì tìm lại được sự gắn kết sâu sắc, cùng nhau chia sẻ niềm vui tài lộc, cùng đồng lòng vun đắp tương lai. Hạnh phúc và tiền tài đồng hành, khiến tuổi Mùi trở thành con giáp viên mãn nhất trong giai đoạn cuối tháng.

Qua đêm nay 24/10, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tha hồ ăn sung mặc sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 12h trưa mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi may mắn, TIỀN VÀO TỚI TẤP, LÀM ĐÂU THẮNG ĐÓ, nghèo khó đến mấy cũng thành đại gia

Đúng 12h trưa mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi may mắn, TIỀN VÀO TỚI TẤP, LÀM ĐÂU THẮNG ĐÓ, nghèo khó đến mấy cũng thành đại gia

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán phú quý đủ đường, bạc vàng đầy tay, giàu có lên đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lộ diện 3 con giáp PHÁT TÀI nhất trong đầu tháng 11/2025, giàu lên bất thình lình, đón lộc trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Lộ diện 3 con giáp PHÁT TÀI nhất trong đầu tháng 11/2025, giàu lên bất thình lình, đón lộc trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Bất ngờ bố mẹ chồng không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu, nguyên nhân đằng sau khiến con dâu 'sốc nặng

Bất ngờ bố mẹ chồng không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu, nguyên nhân đằng sau khiến con dâu 'sốc nặng

Tâm sự 29 phút trước
Hành động lạnh lùng của chồng sau đêm ân ái, đi kèm yêu cầu khiến tôi chết lặng

Hành động lạnh lùng của chồng sau đêm ân ái, đi kèm yêu cầu khiến tôi chết lặng

Tâm sự 37 phút trước
Chồng 'năm lần bảy lượt' gạ gẫm gái lạ, vợ bầu bí đành nuốt nước mắt chấp nhận sống chung với kẻ phản bội

Chồng 'năm lần bảy lượt' gạ gẫm gái lạ, vợ bầu bí đành nuốt nước mắt chấp nhận sống chung với kẻ phản bội

Tâm sự 39 phút trước
Đang hân hoan phát thiệp cưới 'lần 2', tôi vội vã hủy hôn vì câu nói gây sốc 'tận óc' của chồng sắp cưới

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'lần 2', tôi vội vã hủy hôn vì câu nói gây sốc 'tận óc' của chồng sắp cưới

Tâm sự 48 phút trước
Chồng cạn tình đuổi vợ đi nhưng giữ lại con, người vợ chết đứng trước lựa chọn nghiệt ngã

Chồng cạn tình đuổi vợ đi nhưng giữ lại con, người vợ chết đứng trước lựa chọn nghiệt ngã

Tâm sự 57 phút trước
Hàng xóm gợi cảm gõ cửa lúc 2 giờ sáng và làm một việc khiến tôi bàng hoàng suốt đêm

Hàng xóm gợi cảm gõ cửa lúc 2 giờ sáng và làm một việc khiến tôi bàng hoàng suốt đêm

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Cưới vợ xinh đẹp cứ ngỡ đổi đời, ai ngờ hành động gây sốc của cô gần ngày cưới khiến tôi thất vọng tột cùng

Cưới vợ xinh đẹp cứ ngỡ đổi đời, ai ngờ hành động gây sốc của cô gần ngày cưới khiến tôi thất vọng tột cùng

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay 24/10, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tha hồ ăn sung mặc sướng

Qua đêm nay 24/10, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tha hồ ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lộ diện 3 con giáp PHÁT TÀI nhất trong đầu tháng 11/2025, giàu lên bất thình lình, đón lộc trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Lộ diện 3 con giáp PHÁT TÀI nhất trong đầu tháng 11/2025, giàu lên bất thình lình, đón lộc trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Sau ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả

Sau ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả

Tử vi 12 con giáp ngày 24/10: Mùi đón vận quý nhân, Dần tài lộc vượng phát, Tý công danh rộng mở

Tử vi 12 con giáp ngày 24/10: Mùi đón vận quý nhân, Dần tài lộc vượng phát, Tý công danh rộng mở

Tử vi 2 tháng cuối cùng năm 2025, 3 con giáp lội ngược dòng, tiến thẳng đến thành công, đếm tiền mệt nghỉ, cuộc đời dư dả

Tử vi 2 tháng cuối cùng năm 2025, 3 con giáp lội ngược dòng, tiến thẳng đến thành công, đếm tiền mệt nghỉ, cuộc đời dư dả

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/10/2025, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, xòe tay hứng lộc, may mắn vượt trội, sự nghiệp gặt hái thành công

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/10/2025, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, xòe tay hứng lộc, may mắn vượt trội, sự nghiệp gặt hái thành công

7 ngày cuối tháng 10 (từ 25-31/10), 3 con giáp đổi vận sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy túi

7 ngày cuối tháng 10 (từ 25-31/10), 3 con giáp đổi vận sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy túi