12h đêm bắt gặp osi mặc đồ sexy ra ngoài, tôi lén theo dõi và choáng váng khi người đàn ông đó

Tâm sự 25/10/2025 18:45

Sau nhiều lần giới thiệu qua lại từ người quen, tôi tìm được một chị giúp việc 35 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng.

Tôi lấy chồng đã 10 năm. Tôi và chồng ở riêng, không sống cùng gia đình chồng. Ban đầu khi có một con nhỏ, tôi có thể tranh thủ thời gian để làm việc nhà. Nhưng từ khi có con thứ hai, tôi thật sự không làm xuể.

Thời gian gần đây vì công việc ngày một nhiều, tôi và chồng không còn nhiều thời gian để lo cho gia đình nên quyết định thuê người giúp việc. Sau nhiều lần giới thiệu qua lại từ người quen, tôi tìm được một chị giúp việc 35 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn. 

Khoảng vài tuần trước, tôi đón tiếp khách hàng về trễ, lúc đó cũng đã gần 12 giờ đêm. Tôi đi taxi về nhà, lúc xe gần tới nhà thì tôi trông thấy chị giúp việc đi ra khỏi nhà. Điều bất ngờ là chị mặc đồ sexy trông rất hấp dẫn. Bình thường, chị luôn mặt đồ kín đáo, tôi thật không thể nhận ra. Lúc mới thấy chị bước ra, tôi cứ nghĩ rằng mình nhầm. Phụ nữ khi ăn diện lên đúng là thay đổi rất nhiều. 

12h đêm bắt gặp osi mặc đồ sexy ra ngoài, tôi lén theo dõi và choáng váng khi người đàn ông đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, tôi ngẩn người thấy người đàn ông đến đón chị giúp việc. Người đàn ông áy là anh trai chồng của tôi. Anh có gia đình, cũng thường xuyên qua nhà tôi. Thời gian trước, chị chồng của tôi đi công tác nên thuê chị giúp việc nhà tôi sang dọn dẹp vào cuối cùng. Chẳng ngờ được, nhờ thế mà anh chồng và chị giúp việc quen biết nhau rồi có quan hệ vụng trộm với nhau. 

Tôi không dám để lộ việc mình biết, chỉ âm thầm theo dõi chị giúp việc và anh chồng. Quả đúng thật là họ đang cặp kè với nhau! Từ ngày đó, tôi thấy chị ấy ngày càng xinh xắn, đầy đặn hơn. Anh chồng của tôi còn không tiếc tiền mua đồ đẹp cho chị. Tôi biết hết, còn có chứng cứ nhưng lại chưa nói với chị dâu. Tôi có nên nói không hay là cứ im lặng như không biết gì? Tôi thấy thương cho chị quá nhưng thật sự không biết phải làm sao.

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Do điều kiện gia đình hai bên chênh lệch quá nhiều nên mẹ Đan Đan đã phản đối kịch liệt hôn sự này. Mặc dù vậy Đan Đan vẫn nhất quyết kết hôn bằng được, với cô phía nhà chồng không có tiền cũng không sao, chỉ cần hai người hạnh phúc là được.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sửa máy điều hòa cho khách, chẳng ngờ bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng ở khách sạn bên cạnh

Sửa máy điều hòa cho khách, chẳng ngờ bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng ở khách sạn bên cạnh

Tâm sự 25 phút trước
Triệu hồi 3 con giáp phát tài rực rỡ trong 2 tháng năm 2025, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, kiếm tiền cực nhiều, cung tỏa tài lộc, làm nên nghiệp lớn

Triệu hồi 3 con giáp phát tài rực rỡ trong 2 tháng năm 2025, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, kiếm tiền cực nhiều, cung tỏa tài lộc, làm nên nghiệp lớn

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tôi bủn rủn tay chân khi nhân tình của chồng chị hiện diện trước mặt

Tôi bủn rủn tay chân khi nhân tình của chồng chị hiện diện trước mặt

Tâm sự 26 phút trước
Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, tôi khổ sở không dám ngoại tình

Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, tôi khổ sở không dám ngoại tình

Tâm sự 29 phút trước
Nghĩ chồng có quỹ đen, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát hiện sự thật mới hối hận tột cùng

Nghĩ chồng có quỹ đen, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát hiện sự thật mới hối hận tột cùng

Tâm sự 31 phút trước
Vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, chỉ nhắn tin cho tôi lên đón cô ấy rồi cùng ra tòa nộp đơn ly hôn

Vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, chỉ nhắn tin cho tôi lên đón cô ấy rồi cùng ra tòa nộp đơn ly hôn

Tâm sự 36 phút trước
Bước qua ngày 1/11/2025, 3 con giáp chạm đỉnh vinh hoa, tài vận đỏ thắm, tiền bạc ngút ngàn, sống không cần lo nghĩ

Bước qua ngày 1/11/2025, 3 con giáp chạm đỉnh vinh hoa, tài vận đỏ thắm, tiền bạc ngút ngàn, sống không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
2 tháng cuối năm 2025, Trời cao định sẵn, Cát Tinh lẫn Thần Tài đứng về phe 3 con giáp tha hồ nhận ‘mưa tiền, biển lộc’, của cải chất chồng

2 tháng cuối năm 2025, Trời cao định sẵn, Cát Tinh lẫn Thần Tài đứng về phe 3 con giáp tha hồ nhận ‘mưa tiền, biển lộc’, của cải chất chồng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Số trời ấn định: Ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bước 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước gặp Thần Tài, tài khoản liên tục nhảy số

Số trời ấn định: Ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bước 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước gặp Thần Tài, tài khoản liên tục nhảy số

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp kết duyên với Thần Tài, làm bạn với quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Sau ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp kết duyên với Thần Tài, làm bạn với quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với những chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường

Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với những chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường

Tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua

Tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua

Lúc nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc' trước câu trả lời chân chất của bà

Lúc nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc' trước câu trả lời chân chất của bà

Bạn trai nói chuyện của chúng tôi cho mẹ nghe khiến tôi vô cũng bất mãn

Bạn trai nói chuyện của chúng tôi cho mẹ nghe khiến tôi vô cũng bất mãn

Được chồng tặng quà khủng, tôi đang lâng lâng sung sướng thì 'hóa đá' với lời chúc đi kèm

Được chồng tặng quà khủng, tôi đang lâng lâng sung sướng thì 'hóa đá' với lời chúc đi kèm

Chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi tá hỏa khi thấy đứa bé anh đón từ tay người phụ nữ khác

Chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi tá hỏa khi thấy đứa bé anh đón từ tay người phụ nữ khác