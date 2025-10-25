Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp

Tâm sự 25/10/2025 17:10

Tôi xem em chồng như ruột thịt nên có chuyện gì cũng mang ra kể. Có bữa tôi ngồi tâm sự, nói mẹ chồng hơi xét nét khó tính. Kể ra nếu dễ tính hơn thì con cái dễ sống.

Giờ thì tôi đã hiểu câu nói của các cụ, đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Tôi kết được 2 năm rồi. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi luôn đau đầu với cô em chồng quý hóa.

Chuyện là thế này, em chồng tôi năm nay 29 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Tuổi không còn trẻ, thành ra tính khí có phần ẩm ương khó chiều. Hồi tôi mới về làm dâu, cứ nghĩ sẽ không có chuyện chị dâu em chồng. Tôi xem em chồng như ruột thịt nên có chuyện gì cũng mang ra kể. Có bữa tôi ngồi tâm sự, nói mẹ chồng hơi xét nét khó tính. Kể ra nếu dễ tính hơn thì con cái dễ sống. 

Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay ngày hôm sau, những lời nói đó của tôi đã bị em chồng đơm đặt thành câu chuyện khác. Cô ấy nói tôi không thể sống được với mẹ chồng, vì thế đang nung nấu ý định ra ở riêng. Nghe em chồng nói, tôi cảm thấy cô ấy thật đáng sợ. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Có một đợt tôi thường gửi tiền cho mẹ để bà mua thuốc tẩm bổ. Vì kinh tế eo hẹp nên tôi không tâm sự với chồng, cũng chỉ gửi về vài tháng rồi thôi. Chẳng hiểu sao em chồng tôi biết chuyện này. Cô ấy không hỏi tôi rõ ngọn ngành đã mách với cả nhà. Nhờ vậy mà lần đó, vợ chồng tôi có một phen cãi nhau nảy lửa.Sau nhiều lần bị em chồng đâm sau lưng, tôi quyết ủ mưu để bắt thóp cô ấy. Công ty tôi có một anh tên Hùng. Anh ấy đã từng ly hôn vợ, nhưng gia cảnh khá, tính cách cũng rất ổn. Biết anh ấy đang muốn tìm người bầu bạn, tôi giới thiệu em chồng và cho nick facebook, tất nhiên lúc này, tôi vẫn chưa lộ diện.

Nhờ có tôi mách nước những sở thích của em chồng nên Hùng nhanh chóng tán đổ cô ấy. Khi cả hai chính thức yêu nhau, tôi mới nhận Hùng là đồng nghiệp của mình, còn nói trái đất tròn, không ngờ người yêu em chồng cũng là đồng nghiệp công ty tôi.

Lâu nay em chồng vốn xem tôi như cái gai trong mắt. Bây giờ sợ mất người yêu, cô ấy không dám lệch với tôi dù chỉ một chút. Hôm vừa rồi, em chồng tôi phát hiện mình mang thai. Biết bố mẹ không thích cho con gái cưới đàn ông đã qua một lần đò, cô ấy năn nỉ tôi hết lời, chỉ để tôi khuyên bố mẹ cho cả hai người tổ chức đám cưới. Bản thân tôi bây giờ thấy em chồng cũng có chút thay đổi nên đúng là hơi mềm lòng. Theo mọi người, tôi có nên ra mặt giúp em chồng lần này không?

Châm chọc vợ cũ vì chiếc xe cũ kỹ, lời đáp trả của cô ấy khiến tôi phải 'vác mặt sưng húp' bỏ chạy

Châm chọc vợ cũ vì chiếc xe cũ kỹ, lời đáp trả của cô ấy khiến tôi phải 'vác mặt sưng húp' bỏ chạy

Tôi đứng ở giữa mới là người khó xử nhất. Bênh mẹ thì vợ giận, còn bênh vợ thì mẹ lại trách là bất hiếu. Thành ra trong những cuộc cãi vã, tôi luôn đứng ở thế trung lập, không đứng về bên nào cả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 26/10, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 26/10, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mẹ chồng soi mói, không chấp nhận được điều này nên cô con dâu đáp trả

Mẹ chồng soi mói, không chấp nhận được điều này nên cô con dâu đáp trả

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Món quà sinh nhật đột ngột, sự đền đáp gây sốc sau 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng của người vợ thủ tiết

Món quà sinh nhật đột ngột, sự đền đáp gây sốc sau 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng của người vợ thủ tiết

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Chồng phản bội đúng đêm tân hôn, tôi vẫn 'ngọt như mía lùi' để rồi tung ra cú 'chốt hạ' khiến anh ta không kịp trở tay

Chồng phản bội đúng đêm tân hôn, tôi vẫn 'ngọt như mía lùi' để rồi tung ra cú 'chốt hạ' khiến anh ta không kịp trở tay

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp

Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn

Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, tài vận chói sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, tài vận chói sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Mẹ chồng soi mói, không chấp nhận được điều này nên cô con dâu đáp trả

Mẹ chồng soi mói, không chấp nhận được điều này nên cô con dâu đáp trả

Món quà sinh nhật đột ngột, sự đền đáp gây sốc sau 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng của người vợ thủ tiết

Món quà sinh nhật đột ngột, sự đền đáp gây sốc sau 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng của người vợ thủ tiết

Chồng phản bội đúng đêm tân hôn, tôi vẫn 'ngọt như mía lùi' để rồi tung ra cú 'chốt hạ' khiến anh ta không kịp trở tay

Chồng phản bội đúng đêm tân hôn, tôi vẫn 'ngọt như mía lùi' để rồi tung ra cú 'chốt hạ' khiến anh ta không kịp trở tay

Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn

Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn