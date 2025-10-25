Chồng phản bội đúng đêm tân hôn, tôi vẫn 'ngọt như mía lùi' để rồi tung ra cú 'chốt hạ' khiến anh ta không kịp trở tay

Tâm sự 25/10/2025 17:17

Đứng trước con đường bố mẹ đã vạch sẵn, tôi đành nhắm mắt đi lấy chồng dù biết phía trước đầy chông gai, chồng mình lại không phải người đàn ông chung thủy.

Chồng tôi là một người đàn ông đào hoa. Trước khi kết hôn, anh đã từng cặp kè với rất nhiều cô gái. Thậm chí có những mối quan hệ vẫn tiếp tục khi chúng tôi đã trở thành người yêu. Thời điểm ấy, tôi rất lụy tình nên năm lần bảy lượt cho qua. 

Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì phát hiện có con. Tất nhiên đứa con là ngoài ý muốn. Lúc ấy, chúng tôi đều hoang mang tột độ. Thế rồi khi biết tôi đang mang thai, cả hai bên gia đình đều có ý vun vén. Đứng trước con đường bố mẹ đã vạch sẵn, tôi đành nhắm mắt đi lấy chồng dù biết phía trước đầy chông gai, chồng mình lại không phải người đàn ông chung thủy.

Với người khác, đêm tân hôn rất thiêng liêng và đáng nhớ. Riêng tôi, tất cả những gì còn lại chỉ là sự ám ảnh và hận thù. Hôm ấy, chồng tôi nói sẽ ra ngoài uống rượu với bạn, vì đằng nào tôi cũng mới có thai nên không thể gần gũi.

Không đợi tôi đáp lời, anh khoác áo ra ngoài, để mặc vợ với đêm đen tĩnh mịch. Rạng sáng hôm sau chồng tôi mới trở về nhà. Thấy người chồng có mùi nước hoa lạ, tôi nghi ngờ có chuyện mờ ám. Đợi anh ngủ say, tôi lén lấy điện thoại kiểm tra thì nhận được một dòng tin nhắn từ bạn thân anh gửi: "Sao, đêm qua em ấy có làm cậu vui không?". 

Chồng phản bội đúng đêm tân hôn, tôi vẫn 'ngọt như mía lùi' để rồi tung ra cú 'chốt hạ' khiến anh ta không kịp trở tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi thứ trong tôi sụp đổ. Ngày thường thì chẳng nói làm gì, đằng này, anh lại ngoại tình vào đúng đêm tân hôn. Cú sốc ấy với tôi như giọt nước tràn ly. Từ người đàn ông mình yêu thương, tôi trở nên căm hận. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi không cho phép mình được mềm yếu. Tôi vờ như không biết chuyện, hàng ngày vẫn ngọt nhạt với chồng. Còn với gia đình chồng, tôi càng quan tâm săn sóc. Sau khi tôi sinh con, bố mẹ chồng vui qúa nên tặng cho cháu đích tôn một căn nhà mặt phố. Hàng tháng, tôi lấy số tiền cho thuê để trang trải sinh hoạt phí, còn dư thì gửi tiết kiệm để dự phòng cho hai mẹ con.

Vợ vừa sinh được vài ngày, chồng tôi đã chứng nào tật ấy, ra ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác. Hôm đó biết địa điểm chồng hẹn người tình, tôi rủ mẹ chồng đến shop quần áo đối diện để mua đồ. Chỉ chờ chồng và tiểu tam ra khỏi cửa khách sạn, tôi chạy đến bắt tại trận rồi lăn đùng ra ngất.

Chứng kiến con trai gây ra chuyện tày đình, bố chồng tôi đã cắt hết chức vụ của anh ở công ty (nhà tôi có công ty gia đình), thẻ tín dụng cũng bị thu lại hết. Đổi lại, tôi càng được bù đắp nhiều hơn. Có lẽ nằm mơ chồng tôi cũng không nghĩ mình đã bị lộ tẩy từ lâu. Anh còn thề thốt với tôi, hứa không bao giờ tái phạm. Tôi ngoài mặt thì cho qua nhưng trong lòng vẫn còn cay đắng lắm. Chỉ là bây giờ vì con nên tôi mới tạm thời để chuyện lắng xuống. Nếu chồng còn tiếp tục, tôi nhất định sẽ khiến anh ân hận cả đời.

Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp

Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp

Tôi xem em chồng như ruột thịt nên có chuyện gì cũng mang ra kể. Có bữa tôi ngồi tâm sự, nói mẹ chồng hơi xét nét khó tính. Kể ra nếu dễ tính hơn thì con cái dễ sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 26/10, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 26/10, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mẹ chồng soi mói, không chấp nhận được điều này nên cô con dâu đáp trả

Mẹ chồng soi mói, không chấp nhận được điều này nên cô con dâu đáp trả

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Món quà sinh nhật đột ngột, sự đền đáp gây sốc sau 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng của người vợ thủ tiết

Món quà sinh nhật đột ngột, sự đền đáp gây sốc sau 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng của người vợ thủ tiết

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Chồng phản bội đúng đêm tân hôn, tôi vẫn 'ngọt như mía lùi' để rồi tung ra cú 'chốt hạ' khiến anh ta không kịp trở tay

Chồng phản bội đúng đêm tân hôn, tôi vẫn 'ngọt như mía lùi' để rồi tung ra cú 'chốt hạ' khiến anh ta không kịp trở tay

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp

Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn

Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, tài vận chói sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, tài vận chói sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa lúc bệnh tật yếu lòng, con gái gọi điện cho chồng cũ sau 2 năm ly hôn, giọng nói ở đầu dây bên kia khiến tôi bật khóc nức nở

Giữa lúc bệnh tật yếu lòng, con gái gọi điện cho chồng cũ sau 2 năm ly hôn, giọng nói ở đầu dây bên kia khiến tôi bật khóc nức nở

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Mẹ chồng soi mói, không chấp nhận được điều này nên cô con dâu đáp trả

Mẹ chồng soi mói, không chấp nhận được điều này nên cô con dâu đáp trả

Món quà sinh nhật đột ngột, sự đền đáp gây sốc sau 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng của người vợ thủ tiết

Món quà sinh nhật đột ngột, sự đền đáp gây sốc sau 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng của người vợ thủ tiết

Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp

Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp