Bắt gặp khoảnh khắc Dương Tử Quỳnh chồng tỷ phú người Pháp trên khán đài khai mạc Olympic 2024

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh gặp bạn trai giàu có người Pháp Jean Todt lần đầu tiên tại một bữa tiệc tối năm 2004. Trong mối tình kéo dài 20 năm của họ, Jean Todt đã cầu hôn Dương Tử Quỳnh hơn 10 lần nhưng lần nào cũng bị từ chối. Sau khi Dương Tử Quỳnh giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar 2023 với bộ phim Everything Everywhere All at Once, cô mới gật đầu đồng ý lời cầu hôn của ông. Hai người làm đám cưới đơn giản tại quê nhà hai bên, đăng ký kết hôn tại Thụy Sĩ, hiện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau.