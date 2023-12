Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp tổ chức đám cưới riêng tư tại quê nhà sau 19 năm bên nhau

Theo đó, đám cưới của nữ diễn viên diễn ra vô cùng đơn giản, nhưng cũng không kém phần trang trọng tại một resort tư nhân trên vịnh Emerald, đảo Pangkor. Thậm chí cặp vợ chồng không mặc lễ phục cưới, cô dâu chỉ mặc bộ váy yêu thích, được may bằng lụa organza nguyên chất, màu xanh tre, thân váy thêu nhiều hạt cườm. Trước cửa sảnh cưới có dựng tấm poster của phim Tomorrow Never Dies và chân dung Dương Tử Quỳnh và doanh nhân Jean Todt.

Có thể nói, sau vô số những cuộc tình "đứt gánh giữa đường", Dương Tử Quỳnh cuối cùng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên tỷ phú người Pháp Jean Todt. Được biết, cả hai lần đầu gặp mặt tại Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 4/6/2004. Sau khi hẹn hò được một tháng rưỡi, Todt cầu hôn Dương Tử Quỳnh vào ngày 26/7 cùng năm nhưng cô không đồng ý. Sau nhiều năm bên nhau, Dương Tử Quỳnh mới đồng ý hôn sự, họ đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ tại Thụy Sĩ hồi tháng 7.

Dương Tử Quỳnh, 61 tuổi, là một diễn viên điện ảnh, diễn viên múa nổi tiếng. Cô từng đoạt danh hiệu hoa hậu Malaysia năm 1983, nổi tiếng với các phim Ngọa Hổ Tàng Long, Phong Vân phần 2, Hoắc Nguyên Giáp, Xác ướp 3, Con Nhà Siêu Giàu Châu Á, Hồi Ức Của Một Geisha,... Trong 40 năm sự nghiệp, bà thắng tượng vàng tại Oscar 2023, với vai trong tác phẩm Everything Everywhere All at Once.

Tỉ phú Jean Todt, 78 tuổi, là cựu tay đua người Pháp. Ông từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari và cũng là cựu Chủ tịch Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA), hiện đang nghỉ hưu.