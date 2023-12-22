Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp tổ chức đám cưới riêng tư tại quê nhà sau 19 năm bên nhau

Sao quốc tế 22/12/2023 16:54

Hôm 21/12, Dương Tử Quỳnh cùng tỷ phú Jean Todt làm tiệc cưới tại Malaysia sau vài tháng tổ chức hôn lễ chính thức ở Geneva, Thụy Sĩ.

Vừa qua, Dương Tử Quỳnh đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh kèm bày tỏ vui mừng khi anh chị em họ hàng từ nhiều nơi trên thế giới đã về quê nhà để chung vui với vợ chồng cô. Đáng chú ý nhất là bức ảnh mẹ Dương Tử Quỳnh ngồi giữa hai con và nắm tay con rể, ba người trông rất vui vẻ và hạnh phúc.

Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp tổ chức đám cưới riêng tư tại quê nhà sau 19 năm bên nhau - Ảnh 1
Dương Tử Quỳnh vui mừng khi anh chị em họ hàng từ nhiều nơi trên thế giới đã về quê nhà để chung vui với vợ chồng cô.
Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp tổ chức đám cưới riêng tư tại quê nhà sau 19 năm bên nhau - Ảnh 2
 Mẹ Dương Tử Quỳnh ngồi giữa hai con và nắm tay con rể, ba người trông rất vui vẻ và hạnh phúc.

Theo đó, đám cưới của nữ diễn viên diễn ra vô cùng đơn giản, nhưng cũng không kém phần trang trọng tại một resort tư nhân trên vịnh Emerald, đảo Pangkor. Thậm chí cặp vợ chồng không mặc lễ phục cưới, cô dâu chỉ mặc bộ váy yêu thích, được may bằng lụa organza nguyên chất, màu xanh tre, thân váy thêu nhiều hạt cườm. Trước cửa sảnh cưới có dựng tấm poster của phim Tomorrow Never Dies và chân dung Dương Tử Quỳnh và doanh nhân Jean Todt.

Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp tổ chức đám cưới riêng tư tại quê nhà sau 19 năm bên nhau - Ảnh 3
Đám cưới của nữ diễn viên diễn ra vô cùng đơn giản.
Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp tổ chức đám cưới riêng tư tại quê nhà sau 19 năm bên nhau - Ảnh 4
Cô dâu chỉ mặc bộ váy yêu thích.

 Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp tổ chức đám cưới riêng tư tại quê nhà sau 19 năm bên nhau - Ảnh 5

Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp tổ chức đám cưới riêng tư tại quê nhà sau 19 năm bên nhau - Ảnh 6

Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp tổ chức đám cưới riêng tư tại quê nhà sau 19 năm bên nhau - Ảnh 7
Dương Tử Quỳnh và chồng.

Có thể nói, sau vô số những cuộc tình "đứt gánh giữa đường", Dương Tử Quỳnh cuối cùng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên tỷ phú người Pháp Jean Todt. Được biết, cả hai lần đầu gặp mặt tại Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 4/6/2004. Sau khi hẹn hò được một tháng rưỡi, Todt cầu hôn Dương Tử Quỳnh vào ngày 26/7 cùng năm nhưng cô không đồng ý. Sau nhiều năm bên nhau, Dương Tử Quỳnh mới đồng ý hôn sự, họ đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ tại Thụy Sĩ hồi tháng 7.

Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp tổ chức đám cưới riêng tư tại quê nhà sau 19 năm bên nhau - Ảnh 8
Cả hai lần đầu gặp mặt tại Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 4/6/2004. 
Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp tổ chức đám cưới riêng tư tại quê nhà sau 19 năm bên nhau - Ảnh 9
 Họ đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ tại Thụy Sĩ hồi tháng 7.

Dương Tử Quỳnh, 61 tuổi, là một diễn viên điện ảnh, diễn viên múa nổi tiếng. Cô từng đoạt danh hiệu hoa hậu Malaysia năm 1983, nổi tiếng với các phim Ngọa Hổ Tàng Long, Phong Vân phần 2, Hoắc Nguyên Giáp, Xác ướp 3, Con Nhà Siêu Giàu Châu Á, Hồi Ức Của Một Geisha,... Trong 40 năm sự nghiệp, bà thắng tượng vàng tại Oscar 2023, với vai trong tác phẩm Everything Everywhere All at Once.

Tỉ phú Jean Todt, 78 tuổi, là cựu tay đua người Pháp. Ông từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari và cũng là cựu Chủ tịch Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA), hiện đang nghỉ hưu.

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