Dương Tử Quỳnh được bầu làm thành viên của Uỷ ban Olympic Quốc tế, tiết lộ bản thân không mơ làm diễn viên

Tổng số thành viên của Uỷ ban Olympic Quốc tế tăng lên 107 người, trong đó 41,1% là nữ giới sau cuộc bầu cử này.

Các thành viên mới được bầu vào Uỷ ban Olympic Quốc tế.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình gốc Hoa tại Malaysia. Cô nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 nhờ những bộ phim ăn khách của Hong Kong như Police Story 3: Super Cop, Supercop 2 … Sau nhiều thập kỷ làm nghề, tài năng diễn xuất đã đưa Dương Tử Quỳnh vượt khỏi phạm vi châu Á và trở thành ngôi sao quốc tế.

Cô thành danh ở Hollywood qua Tomorrow Never Dies, Hồi ức của một geisha, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương, Con nhà siêu giàu châu Á, Shang-Chi và gần đây nhất là Everything everywhere all at once ... Giới phê bình nhận xét Dương Tử Quỳnh là một trong những diễn viên gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất tại nền điện ảnh Mỹ.

Có thể nói, Dương Tử Quỳnh là một trong những nữ diễn viên châu Á nổi tiếng nhất tại Hollywood. Cô từng là giám khảo của LHP Berlin năm 1999, giám khảo LHP Cannes 2002, chủ tịch ban giám khảo LHP quốc tế Ấn Độ năm 2013... Dương Tử Quỳnh cũng từng là đại sứ thiện chí của UNICEF.