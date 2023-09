Tái xuất thành công với Everything Everywhere All At Once, ảnh hậu Oscar Dương Tử Quỳnh tiếp tục đón nhận 'quả ngọt' khiến fan hâm mộ nức lòng

Có một sự nghiệp lẫy lừng kéo dài bốn thập kỷ, Dương Tử Quỳnh cuối cùng đã trở thành diễn viên đoạt giải Oscar danh giá với Everything Everywhere All At Once. Theo nữ diễn viên, các nghệ sĩ châu Á đã bị phớt lờ quá lâu nhưng vẫn hy vọng vào tương lai.

Sau thành công vang dội của Everything Everywhere All At Once, Dương Tử Quỳnh chốt kèo tái xuất với vai bà đồng trong A Haunting in Venice. Trong đó, nữ diễn viên khiến khán giả choáng ngợp với diễn xuất biến hóa, biểu cảm phong phú. Sau buổi chiếu sớm, A Haunting in Venice đã nhận điểm số 86% trên Rotten Tomatoes cùng nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.