Tái xuất thành công với Everything Everywhere All At Once, ảnh hậu Oscar Dương Tử Quỳnh tiếp tục đón nhận 'quả ngọt' khiến fan hâm mộ nức lòng

Có một sự nghiệp lẫy lừng kéo dài bốn thập kỷ, Dương Tử Quỳnh cuối cùng đã trở thành diễn viên đoạt giải Oscar danh giá với Everything Everywhere All At Once. Theo nữ diễn viên, các nghệ sĩ châu Á đã bị phớt lờ quá lâu nhưng vẫn hy vọng vào tương lai.

Sau thành công vang dội của Everything Everywhere All At Once, Dương Tử Quỳnh chốt kèo tái xuất với vai bà đồng trong A Haunting in Venice. Trong đó, nữ diễn viên khiến khán giả choáng ngợp với diễn xuất biến hóa, biểu cảm phong phú. Sau buổi chiếu sớm, A Haunting in Venice đã nhận điểm số 86% trên Rotten Tomatoes cùng nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Hiện tại, bộ phim đã được chứng nhận với điểm tích cực 81% sau khoảng 100 reviews từ các chuyên gia trong ngành. Thậm chí, tờ Deadline còn đánh giá cao sự cân bằng giữa việc trung thành với nguyên tác và những thay đổi hiện đại của đạo diễn kiêm nam chính Kenneth Branagh.

Đặc biệt, dù không có nhiều đất diễn nhưng nhân vật Joyce Reynolds của Dương Tử Quỳnh vẫn đủ tỏa sáng, gây ấn tượng cho người xem. Trên các diễn đàn, khán giả dành lời khen cho phong độ diễn xuất và nhan sắc của nữ diễn viên ở độ tuổi 61, đồng thời dành sự chờ đợi những dự án tiếp theo của cô. Được biết, sau A Haunting in Venice, Dương Tử Quỳnh sẽ tham gia quá trình sản xuất của loạt siêu phẩm Avatar 3, Avatar 4,...

A Haunting in Venice (tên Việt: Án mạng ở Venice) là tác phẩm điện ảnh thứ ba về Hercule Poirot (Kenneth Branagh) - nhân vật thám tử nổi tiếng trong loạt tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie.

Chuyển thể từ tác phẩm gốc Hallowe'en Party, phim lấy bối cảnh ở Venice (Italy) năm 1947. Sau khi dành nửa đời người để phá án, Poirot quyết định nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống êm đềm ở thành phố kênh đào. Sau chuyến thăm bất ngờ của bạn cũ - nhà văn Ariadne Oliver (Tina Fey), ông được mời đến buổi tiệc Halloween tại dinh thự của Rowena Drake (Kelly Reilly) - một ngôi sao opera đã giải nghệ. Tại đây, Rowena mời "bà đồng" Joyce Reynolds (Dương Tử Quỳnh) đến để gọi hồn con gái - được cho đã tự sát một năm trước.

Sau màn gọi hồn, loạt chi tiết về cái chết của tiểu thư nhà Drake được hé lộ. Cùng lúc, một vụ án mạng diễn ra trong tòa lâu đài bị cô lập, khiến tất cả người có mặt trở thành nghi can. Bị cuốn vào vụ án bất đắc dĩ, Poirot đấu tranh để tìm ra manh mối phá án. Những hiện tượng bí ẩn liên tiếp xảy ra, khiến Poirot - người luôn sống lý trí, không tin chuyện ma quỷ - cũng phải đặt hoài nghi.

Bộ phim với nhiều yếu tố hồi hộp, giật gân hiện đang gây sốt giới yêu dòng phim kinh dị và nhận về nhiều phản hồi vô cùng tích cực.