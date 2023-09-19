Tái xuất thành công với Everything Everywhere All At Once, ảnh hậu Oscar Dương Tử Quỳnh tiếp tục đón nhận 'quả ngọt' khiến fan hâm mộ nức lòng

Sao quốc tế 19/09/2023 16:12

Dương Tử Quỳnh là minh tinh đình đám của nền phim ảnh thế giới. Sau chiến thắng tại Oscar 2023, danh tiếng của bà khiến truyền thông quốc tế rúng động, đồng thời, vai trò của nữ giới trong điện ảnh cũng được nâng cao.

Có một sự nghiệp lẫy lừng kéo dài bốn thập kỷ, Dương Tử Quỳnh cuối cùng đã trở thành diễn viên đoạt giải Oscar danh giá với Everything Everywhere All At Once. Theo nữ diễn viên, các nghệ sĩ châu Á đã bị phớt lờ quá lâu nhưng vẫn hy vọng vào tương lai.

Tái xuất thành công với Everything Everywhere All At Once, ảnh hậu Oscar Dương Tử Quỳnh tiếp tục đón nhận 'quả ngọt' khiến fan hâm mộ nức lòng - Ảnh 1

Sau thành công vang dội của Everything Everywhere All At Once, Dương Tử Quỳnh chốt kèo tái xuất với vai bà đồng trong A Haunting in Venice. Trong đó, nữ diễn viên khiến khán giả choáng ngợp với diễn xuất biến hóa, biểu cảm phong phú. Sau buổi chiếu sớm, A Haunting in Venice đã nhận điểm số 86% trên Rotten Tomatoes cùng nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. 

Tái xuất thành công với Everything Everywhere All At Once, ảnh hậu Oscar Dương Tử Quỳnh tiếp tục đón nhận 'quả ngọt' khiến fan hâm mộ nức lòng - Ảnh 2

Hiện tại, bộ phim đã được chứng nhận với điểm tích cực 81% sau khoảng 100 reviews từ các chuyên gia trong ngành. Thậm chí, tờ Deadline còn đánh giá cao sự cân bằng giữa việc trung thành với nguyên tác và những thay đổi hiện đại của đạo diễn kiêm nam chính Kenneth Branagh. 

Đặc biệt, dù không có nhiều đất diễn nhưng nhân vật Joyce Reynolds của Dương Tử Quỳnh vẫn đủ tỏa sáng, gây ấn tượng cho người xem. Trên các diễn đàn, khán giả dành lời khen cho phong độ diễn xuất và nhan sắc của nữ diễn viên ở độ tuổi 61, đồng thời dành sự chờ đợi những dự án tiếp theo của cô. Được biết, sau A Haunting in Venice, Dương Tử Quỳnh sẽ tham gia quá trình sản xuất của loạt siêu phẩm Avatar 3, Avatar 4,...

A Haunting in Venice (tên Việt: Án mạng ở Venice) là tác phẩm điện ảnh thứ ba về Hercule Poirot (Kenneth Branagh) - nhân vật thám tử nổi tiếng trong loạt tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie. 

Chuyển thể từ tác phẩm gốc Hallowe'en Party, phim lấy bối cảnh ở Venice (Italy) năm 1947. Sau khi dành nửa đời người để phá án, Poirot quyết định nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống êm đềm ở thành phố kênh đào. Sau chuyến thăm bất ngờ của bạn cũ - nhà văn Ariadne Oliver (Tina Fey), ông được mời đến buổi tiệc Halloween tại dinh thự của Rowena Drake (Kelly Reilly) - một ngôi sao opera đã giải nghệ. Tại đây, Rowena mời "bà đồng" Joyce Reynolds (Dương Tử Quỳnh) đến để gọi hồn con gái - được cho đã tự sát một năm trước.

Tái xuất thành công với Everything Everywhere All At Once, ảnh hậu Oscar Dương Tử Quỳnh tiếp tục đón nhận 'quả ngọt' khiến fan hâm mộ nức lòng - Ảnh 3

Sau màn gọi hồn, loạt chi tiết về cái chết của tiểu thư nhà Drake được hé lộ. Cùng lúc, một vụ án mạng diễn ra trong tòa lâu đài bị cô lập, khiến tất cả người có mặt trở thành nghi can. Bị cuốn vào vụ án bất đắc dĩ, Poirot đấu tranh để tìm ra manh mối phá án. Những hiện tượng bí ẩn liên tiếp xảy ra, khiến Poirot - người luôn sống lý trí, không tin chuyện ma quỷ - cũng phải đặt hoài nghi.

Bộ phim với nhiều yếu tố hồi hộp, giật gân hiện đang gây sốt giới yêu dòng phim kinh dị và nhận về nhiều phản hồi vô cùng tích cực.

 

Hé lộ ý nghĩa của váy cưới 'hình mặt người' của Dương Tử Quỳnh

Hé lộ ý nghĩa của váy cưới 'hình mặt người' của Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh đã mặc chiếc váy lấy cảm hứng từ trường phái siêu thực này khi cắt chiếc bánh cưới ba tầng và tạo dáng với khách mời.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Quỳnh phim A Haunting in Venice  sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ ý nghĩa của váy cưới 'hình mặt người' của Dương Tử Quỳnh

Hé lộ ý nghĩa của váy cưới 'hình mặt người' của Dương Tử Quỳnh

'Đả nữ' Dương Tử Quỳnh hạnh phúc khoe loạt ảnh cưới cùng chồng tỉ phú

'Đả nữ' Dương Tử Quỳnh hạnh phúc khoe loạt ảnh cưới cùng chồng tỉ phú

Dương Tử Quỳnh tổ chức hôn lễ với bạn trai tỷ phú U80 sau 19 năm yêu nhau

Dương Tử Quỳnh tổ chức hôn lễ với bạn trai tỷ phú U80 sau 19 năm yêu nhau

“Đả nữ” Dương Tử Quỳnh khiến khán giả bất ngờ khi vào vai diễn bà đồng trong tác phẩm mới

“Đả nữ” Dương Tử Quỳnh khiến khán giả bất ngờ khi vào vai diễn bà đồng trong tác phẩm mới

Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023

Dương Tử Quỳnh khoe nhan sắc ở tuổi 61 chiếm trọng spotlight tại LHP Cannes 2023

'Đả nữ' Dương Tử Quỳnh đọ sắc cùng Song Hye Kyo trên thảm đỏ sau 14 năm: Thần thái của mỹ nhân U70 thế nào mà khiến netizen phải trầm trồ?

'Đả nữ' Dương Tử Quỳnh đọ sắc cùng Song Hye Kyo trên thảm đỏ sau 14 năm: Thần thái của mỹ nhân U70 thế nào mà khiến netizen phải trầm trồ?

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 54 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 24 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau